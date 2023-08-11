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Расследование дела Хантера Байдена перевели на уровень спецпрокурора

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Фото: Global Look Press/Julia Nikhinson - Pool via CNP
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Расследование дела сына президента США Хантера Байдена выводится на уровень спецпрокурора, заявил в пятницу, 11 августа, генеральный прокурор Соединенных Штатов Меррик Гарленд, его выступление транслировал канал C-Span.

В частности, Гарленд объявил о назначении прокурора США Дэвида Вайса специальным прокурором, в чью обязанности войдет надзор за продолжающимся расследованием дела Хантера Байдена.

Он также заявил, что Вайс сможет осуществлять любые следственные действия, а также будет наделен исключительными полномочиями по надзору над расследованием и выработке решений о том, где, как и когда выдвигать обвинение, если это будет необходимо.

По заветам Никсона: республиканцы задумались об импичменте Байдену
В палате представителей заподозрили президента США в злоупотреблении властью в интересах своей семьи

Ранее, 25 июля, экс-президент США Дональд Трамп назвал Джо Байдена самым коррумпированным президентом в истории США. За день до этого председатель комитета по надзору и подотчетности палаты представителей конгресса США Джеймс Комер сказал, что Байден лгал американцам для сокрытия коррупционных схем своей семьи, когда был вице-президентом в 2009–2017 годах.

12 июля спикер палаты представителей американского конгресса Кевин Маккарти заявил, что на фоне расследования дела о коррупции со стороны семейства Байден республиканцы могут потребовать отставки главы минюста США Меррика Гарленда. Это связано с тем, что после пятилетнего расследования сын президента Байдена Хантер получил выгодную сделку от минюста, в соответствии с которой ему было разрешено признать вину в неуплате налогов, при этом никаких обвинений в отмывании денег или работе в качестве лоббиста ему предъявлено не будет.

20 июня минюст США сообщил, что Хантер Байден заключил сделку с федеральной прокуратурой и признал себя виновным в двух налоговых правонарушениях. В тот же день спикер палаты представителей указал на двойные стандарты в США из-за дела сына Байдена. По его словам, министерство юстиции пыталось устранять главных политических оппонентов американского лидера, в то время как его сын получает сделку со следствием.

Сына главы США подозревают также в причастности к наркотрафику и проституции. В апреле 2019 года он оставил в мастерской MacBook, на котором нашли 103 тыс. текстовых сообщений, 154 тыс. электронных писем, свыше 2 тыс. фотографий, якобы подтверждающих его вину. В апреле 2021 года эксперты установили подлинность этих материалов.

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