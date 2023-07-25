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Трамп назвал Байдена самым коррумпированным президентом в истории США

Экс-лидер США Трамп: «Джо Байден — самый коррумпированный президент в истории страны»
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Фото: Global Look Press/Chris Kleponis
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Президент США Джо Байден является самым коррумпированным президентом в истории страны. Такую точку зрения во вторник, 25 июля, высказал бывший американский лидер Дональд Трамп.

«Джо Байден — самый коррумпированный президент в истории Соединенных Штатов, неопровержимые доказательства тому каждый день предъявляются в палате представителей», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

При этом политик задался вопросом, почему представители Республиканской партии в сенате конгресса до сих пор не выступили с осуждением «жуликоватого Джо Байдена и радикально левых демократов, фашистов и марксистов за их преступные действия против страны».

«Как долго Америке придется ждать, пока сенат начнет действовать?» — написал экс-лидер США.

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Ранее, 12 июля, спикер палаты представителей американского конгресса Кевин Маккарти заявил, что на фоне расследования дела о коррупции со стороны семейства Байден республиканцы могут потребовать отставки главы минюста США Меррика Гарленда. Это связано с тем, что после пятилетнего расследования сын президента Байдена Хантер получил выгодную сделку от министерства юстиции, в соответствии с которой ему было разрешено признать вину в неуплате налогов, при этом никаких обвинений в отмывании денег или работе в качестве лоббиста ему предъявлено не будет.

К тому же министерство юстиции Гарленда допустило истечение срока давности по делу сына американского президента об уклонении от уплаты налогов по платежам украинской энергетической компании Burisma.

20 июня минюст США сообщил, что Хантер Байден заключил сделку с федеральной прокуратурой и признал себя виновным в двух налоговых правонарушениях. В тот же день спикер палаты представителей указал на двойные стандарты в США из-за дела сына Байдена. По его словам, министерство юстиции пыталось устранять главных политических оппонентов американского лидера, в то время как его сын получает сделку со следствием.

До этого, в начале мая, конгрессмен Джеймс Комер обвинил семью Джо Байдена в получении незаконных доходов. Расследование конгресса нашло несколько коррупционных схем. Председатель комитета палаты представителей по надзору заявил, что семья Байден и связанные с ней лица получили более $10 млн от иностранных граждан и их компаний. Часть этих средств поступила от китайской компании на счета компании Байдена-младшего. Сам американский лидер неоднократно заявлял, что не в курсе бизнеса семьи, но уверен, что никто не нарушал закон.

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