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Пресс-секретарь Белого дома закрыла брифинг после вопроса о Байдене

DC: пресс-секретарь Белого дома закрыла брифинг после вопроса о платеже Байдену
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Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
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Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер завершила пресс-брифинг, не ответив на заданный ей вопрос о денежных средствах, которые президент США Джо Байден мог получить от компании своего сына Хантера. Об этом в понедельник, 4 декабря, пишет издание The Daily Caller.

«Получил ли президент платеж? И зачем было заключать такое соглашение <...> если существовало нечто вроде барьера, о котором президент говорил ранее», — передает издание текст заданного в адрес Жан-Пьер вопроса.

Карин Жан-Пьер не предоставила ответа на интересующий журналиста вопрос, лишь отметив, что информацией могут владеть сотрудники офиса адвоката Белого дома.

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20 октября глава надзорного комитета палаты представителей США (нижняя палата конгресса) Джеймс Комер сообщил об обнаружении доказательств получения президентом страны Джо Байденом чека на $200 тыс. от его брата Джеймса. Он отметил, что брат Байдена Джеймс 1 октября 2018 года получил деньги от американской медицинской компании Americore в размере $600 тыс. В этот же день был выписан чек на $200 тыс. Как утверждал Комер, компания рассчитывала, что президент США поможет привлечь инвестиции с Ближнего Востока.

Ранее, 26 сентября, сообщалось, что сын Байдена Хантер получил $260 тыс. от инвестора из Китая на адрес своего отца. Тогда Комер заявил, что Байден знал о подобных финансовых операциях сына.

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