Пресс-секретарь Белого дома закрыла брифинг после вопроса о Байдене
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер завершила пресс-брифинг, не ответив на заданный ей вопрос о денежных средствах, которые президент США Джо Байден мог получить от компании своего сына Хантера. Об этом в понедельник, 4 декабря, пишет издание The Daily Caller.
«Получил ли президент платеж? И зачем было заключать такое соглашение <...> если существовало нечто вроде барьера, о котором президент говорил ранее», — передает издание текст заданного в адрес Жан-Пьер вопроса.
Карин Жан-Пьер не предоставила ответа на интересующий журналиста вопрос, лишь отметив, что информацией могут владеть сотрудники офиса адвоката Белого дома.
20 октября глава надзорного комитета палаты представителей США (нижняя палата конгресса) Джеймс Комер сообщил об обнаружении доказательств получения президентом страны Джо Байденом чека на $200 тыс. от его брата Джеймса. Он отметил, что брат Байдена Джеймс 1 октября 2018 года получил деньги от американской медицинской компании Americore в размере $600 тыс. В этот же день был выписан чек на $200 тыс. Как утверждал Комер, компания рассчитывала, что президент США поможет привлечь инвестиции с Ближнего Востока.
Ранее, 26 сентября, сообщалось, что сын Байдена Хантер получил $260 тыс. от инвестора из Китая на адрес своего отца. Тогда Комер заявил, что Байден знал о подобных финансовых операциях сына.