Хантер Байден не признал себя виновным в уклонении от налогов на $1,4 млн

Сын действующего президента США Джо Байдена Хантер не признал себя виновным по обвинениям в неуплате федеральных налогов на сумму не менее $1,4 млн. Об этом сообщила в четверг, 11 января, газета New York Post (NYP).

Хантер Байден не признал себя виновным ​​по девяти пунктам обвинения. В них утверждается, что он не уплатил как минимум $1,4 млн в виде федеральных налогов в период с 2016 по 2019 год на иностранные доходы, которые являются предметом расследования палаты представителей по импичменту его отцу, президенту Байдену.

По мнению суда, сын президента потратил средства на «роскошный образ жизни».

Ранее, 10 января, на заседании комитета палаты представителей поднимался вопрос о привлечении Хантера Байдена к ответственности за неуважение к конгрессу. Тогда член палаты представителей от Республиканской партии Южной Каролины Нэнси Мейс подвергла критике его поведение, и Байден выбежал из зала. Его вызывали в суд для участия в закрытом интервью 13 декабря, однако вместо этого он провел пресс-конференцию недалеко от Капитолия.

Тогда же член палаты представителей США республиканка Марджори Тейлор Грин назвала Хантера Байдена дураком из-за побега с заседания комитета палаты представителей по его делу о неуважении к конгрессу. Она подчеркнула, что Байден-младший испугался той правды, с которой пришлось столкнуться.

До этого, 19 декабря, сообщалось, что Хантер Байден предстанет 11 января перед федеральным окружным судом в Калифорнии по делу о неуплате налогов на сумму $1,4 млн. На нем ему зачитают обвинения. Также суд определит, заключать ли его под стражу или отпустить под залог.

7 декабря Хантера Байдена обвинили по девяти пунктам неуплаты налогов в период с 2016 по 2020 год. Отмечается, что он потратил «эти деньги на наркотики, услуги эскорта и девушек, роскошные отели и аренду недвижимости, эксклюзивные автомобили, одежду и другие предметы личного характера — словом, на всё, кроме уплаты своих налогов».