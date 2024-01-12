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Хантер Байден не признал себя виновным в уклонении от налогов на $1,4 млн

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Фото: REUTERS/Nathan Howard
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Сын действующего президента США Джо Байдена Хантер не признал себя виновным по обвинениям в неуплате федеральных налогов на сумму не менее $1,4 млн. Об этом сообщила в четверг, 11 января, газета New York Post (NYP).

Хантер Байден не признал себя виновным ​​по девяти пунктам обвинения. В них утверждается, что он не уплатил как минимум $1,4 млн в виде федеральных налогов в период с 2016 по 2019 год на иностранные доходы, которые являются предметом расследования палаты представителей по импичменту его отцу, президенту Байдену.

По мнению суда, сын президента потратил средства на «роскошный образ жизни».

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Ранее, 10 января, на заседании комитета палаты представителей поднимался вопрос о привлечении Хантера Байдена к ответственности за неуважение к конгрессу. Тогда член палаты представителей от Республиканской партии Южной Каролины Нэнси Мейс подвергла критике его поведение, и Байден выбежал из зала. Его вызывали в суд для участия в закрытом интервью 13 декабря, однако вместо этого он провел пресс-конференцию недалеко от Капитолия.

Тогда же член палаты представителей США республиканка Марджори Тейлор Грин назвала Хантера Байдена дураком из-за побега с заседания комитета палаты представителей по его делу о неуважении к конгрессу. Она подчеркнула, что Байден-младший испугался той правды, с которой пришлось столкнуться.

До этого, 19 декабря, сообщалось, что Хантер Байден предстанет 11 января перед федеральным окружным судом в Калифорнии по делу о неуплате налогов на сумму $1,4 млн. На нем ему зачитают обвинения. Также суд определит, заключать ли его под стражу или отпустить под залог.

7 декабря Хантера Байдена обвинили по девяти пунктам неуплаты налогов в период с 2016 по 2020 год. Отмечается, что он потратил «эти деньги на наркотики, услуги эскорта и девушек, роскошные отели и аренду недвижимости, эксклюзивные автомобили, одежду и другие предметы личного характера — словом, на всё, кроме уплаты своих налогов».

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