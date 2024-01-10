Хантер Байден сбежал со слушаний в конгрессе по своему делу

Хантер Байден, сын президента США Джо Байдена, сбежал с заседания комитета палаты представителей, где рассматривался вопрос о привлечении его к ответственности за неуважение к конгрессу. Слушания проходят 10 января.

Как отметил телеканал ABC News, сын президента вошел в зал во время вступительных заявлений и сел в первом ряду вместе со своим адвокатом Эббом Лоуэллом. Позднее член палаты представителей от Республиканской партии Южной Каролины Нэнси Мейс подвергла критике его поведение.

«Вы — воплощение привилегий белых, приходите в комитет по надзору, плюете нам в лицо, игнорируете повестку конгресса о даче показаний. Чего вы боитесь?» — сказала она.

Другой член палаты заявил, что они могут услышать Байдена прямо сейчас, и призвал проголосовать за его выступление. После этого Байден спешно покинул зал.

Хантера Байдена вызывали в суд для участия в закрытом интервью 13 декабря, однако вместо этого он провел пресс-конференцию недалеко от Капитолия.

Ранее, 19 декабря, сообщалось, что Хантер Байден предстанет 11 января перед федеральным окружным судом в Калифорнии по делу о неуплате налогов на сумму $1,4 млн. На нем ему зачитают обвинения. Также суд определит, заключать ли его под стражу или отпустить под залог.

7 декабря Хантера Байдена обвинили по девяти пунктам неуплаты налогов в период с 2016 по 2020 год. Отмечается, что он потратил «эти деньги на наркотики, услуги эскорта и девушек, роскошные отели и аренду недвижимости, эксклюзивные автомобили, одежду и другие предметы личного характера — словом, на всё, кроме уплаты своих налогов».

При этом его адвокат заявил, что его клиент полностью выплатил налоги, следовательно, обвинения, предъявленные ему в штате Калифорния, являются безосновательными.