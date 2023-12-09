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Адвокат сына Байдена назвал новое дело против него политически мотивированным

Адвокат Лоуэлл: Хантер Байден выплатил все налоги, новое дело безосновательно
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Фото: Global Look Press/Ting Shen/Pool via CNP
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Хантер Байден, сын президента США Джо Байдена, ранее полностью выплатил налоги, следовательно, обвинения, предъявленные ему в четверг в штате Калифорния, являются безосновательными. Такое заявление 7 декабря сделал адвокат Эбби Лоуэлл, который представляет интересы сына американского лидера.

«Исходя из фактов и законов, если бы фамилия Хантера была какой-нибудь другой, кроме Байден, обвинения в штате Делавэр, а теперь и в Калифорнии, не были бы предъявлены», — привела слова Лоуэлла газета The Washington Examiner.

Адвокат подчеркнул, что спецпрокурор Дэвид Вайс поддался давлению республиканцев, выдвинув «беспрецедентные и противоречащие конституции» обвинения о нарушениях при обороте оружия.

«Теперь после пяти лет расследования без каких-либо новых доказательств и через два года после того, как Хантер полностью заплатил свои налоги, прокурор США выдвинул девять новых обвинений, когда всего несколько месяцев назад согласился разрешить это дело парой правонарушений (вне уголовных рамок. — Ред.)», — приводятся слова адвоката в публикации.

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Ранее, 7 декабря, стало известно, что сына президента США Джо Байдена Хантера обвинили по девяти пунктам неуплаты налогов в период с 2016 по 2020 год. Как сообщается в обвинительном заключении окружного суда Центрального округа Калифорнии, обвиняемый потратил «эти деньги на наркотики, услуги эскорта и девушек, роскошные отели и аренду недвижимости, эксклюзивные автомобили, одежду и другие предметы личного характера — словом, на всё, кроме уплаты своих налогов».

По данным прокуратуры, фигурант потратил примерно «$1 млн в 2016 году, $1,4 млн в 2017 году, $1,8 млн в 2018 году и $600 тыс. в 2019 году».

Позднее, 8 декабря, обозреватель газеты Washington Times Чарльз Херт заявил телеканалу Fox News, что обвинения в неуплате налогов в отношении Хантера стали «взрывом ядерной бомбы» для семьи американского лидера.

4 декабря сообщалось, что пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер завершила пресс-брифинг, не ответив на заданный ей вопрос о денежных средствах, которые президент США Джо Байден мог получить от компании своего сына Хантера. Она отметила, что информацией могут владеть сотрудники офиса адвоката Белого дома.

До этого, 26 сентября, стало известно, что сын Байдена Хантер получил $260 тыс. от инвестора из Китая на адрес своего отца. Тогда глава надзорного комитета палаты представителей США (нижняя палата конгресса) Джеймс Комер заявил, что Байден знал о подобных финансовых операциях сына.

Позднее, 20 октября, Комер сообщил об обнаружении доказательств получения президентом страны Джо Байденом чека на $200 тыс. от его брата Джеймса. Он отметил, что брат Байдена Джеймс 1 октября 2018 года получил деньги от американской медицинской компании Americore в размере $600 тыс. В этот же день был выписан чек на $200 тыс. Как утверждал Комер, компания рассчитывала, что президент США поможет привлечь инвестиции с Ближнего Востока.

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