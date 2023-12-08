В США назвали обвинения в адрес сына Байдена взрывом ядерной бомбы

Обвинения в неуплате налогов в отношении сына президента США Джо Байдена Хантера стали «взрывом ядерной бомбы» для семьи американского лидера. Об этом 8 декабря заявил обозреватель газеты Washington Times Чарльз Херт телеканалу Fox News.

«[Обвинительное заключение] должно быть подобно взрыву ядерной бомбы для семьи Байдена», — поделился он мнением.

По словам Херта, Байдена, который собирается участвовать в президентской гонке, должны пугать обвинения в адрес сына по эпизодам, к которым он сам может быть причастен.

Накануне, 7 декабря, стало известно, что Хантера обвинили по девяти пунктам неуплаты налогов в период с 2016 по 2020 год. Как сообщается в обвинительном заключении окружного суда Центрального округа Калифорнии, обвиняемый потратил «эти деньги на наркотики, услуги эскорта и девушек, роскошные отели и аренду недвижимости, эксклюзивные автомобили, одежду и другие предметы личного характера — словом, на всё, кроме уплаты своих налогов».

По данным прокуратуры, фигурант потратил примерно «$1 млн в 2016 году, $1,4 млн в 2017 году, $1,8 млн в 2018 году и $600 тыс. в 2019 году».

4 декабря сообщалось, что пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер завершила пресс-брифинг, не ответив на заданный ей вопрос о денежных средствах, которые президент США Джо Байден мог получить от компании своего сына Хантера. Она отметила, что информацией могут владеть сотрудники офиса адвоката Белого дома.