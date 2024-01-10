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Конгрессвумен Грин назвала Хантера Байдена дураком из-за побега с заседания

Конгрессвумен Грин: Хантер Байден выглядел абсолютным посмешищем
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Фото: Global Look Press/Aaron Schwartz
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Член палаты представителей США республиканка Марджори Тейлор Грин назвала Хантера Байдена, сына президента США Джо Байдена, дураком из-за побега с заседания комитета палаты представителей по его делу о неуважении к конгрессу. Такое мнение она высказала в своем Telegram-канале 10 января.

«Хантер Байден выглядел абсолютным посмешищем, дураком и ребенком, у которого случилась истерика, когда его поймали на чем-то нехорошем», — заявила Грин.

Она подчеркнула, что Байден-младший испугался той правды, с которой пришлось столкнуться. Также политик отметила, что Хантеру Байдену нравится иметь дело только с женщинами, с которыми он снимает порнографию, а не с конгрессвумен.

«Я думаю, что всем, кто смотрит сегодняшние слушания, ясно и очевидно, что Хантер Байден боится сильных консервативных женщин-республиканцев», — резюмировала она сразу после того, как Байден покинул зал слушаний.

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Ранее в этот же день, 10 января, на заседании комитета палаты представителей поднимался вопрос о привлечении Хантера Байдена к ответственности за неуважение к конгрессу. Тогда член палаты представителей от Республиканской партии Южной Каролины Нэнси Мейс подвергла критике его поведение, и Байден выбежал из зала. Его вызывали в суд для участия в закрытом интервью 13 декабря, однако вместо этого он провел пресс-конференцию недалеко от Капитолия.

До этого, 19 декабря, сообщалось, что Хантер Байден предстанет 11 января перед федеральным окружным судом в Калифорнии по делу о неуплате налогов на сумму $1,4 млн. На нем ему зачитают обвинения. Также суд определит, заключать ли его под стражу или отпустить под залог.

7 декабря Хантера Байдена обвинили по девяти пунктам неуплаты налогов в период с 2016 по 2020 год. Отмечается, что он потратил «эти деньги на наркотики, услуги эскорта и девушек, роскошные отели и аренду недвижимости, эксклюзивные автомобили, одежду и другие предметы личного характера — словом, на всё, кроме уплаты своих налогов». Именно Марджори Тейлор Грин в июле прошлого года показала в конгрессе США откровенные фотографии сына президента.

При этом его адвокат заявил, что его клиент полностью выплатил налоги, следовательно, обвинения, предъявленные ему в штате Калифорния, являются безосновательными.

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