Прямой эфир

В загсе «Нашествия» расписались больше 600 пар

0
Фото: ТАСС/Александр Рюмин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В организованном на фестивале «Нашествие» загсе расписались больше 600 пар. Об этом в пресс-центре НСН рассказала организатор фестиваля и гендиректор «Мультимедиа Холдинга» Евгения Киселева.

По ее словам, это количество уже превысило показатели за прошлые годы, когда площадка ЗАГС действовала на фестивале. Вместе с тем программный директор радиостанции «Наше Радио» Анастасия Рогожникова заявила, что число заключенных на фестивале браков не является показателем масштабности всего мероприятия.

«Загс — это то место, где мы можем посчитать людей. Но у нас были еще отдельные площадки: библиошатер, лекторий, зона Роскосмоса, фотовыставка, — эти зоны посетило невероятное количество людей. Честно скажу, мы такого наплыва посетителей не ожидали», — пояснила Рогожникова.

Также она пообещала, что в 2020 году при подготовке к фестивалю будут учитываться территории площадок по квадратным метрам.

Ранее 22 июля сообщалось, что гости фестиваля «Нашествие» съели около 500 т еды.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Гости «Нашествия» спели песню «Трава у дома» во время сеанса связи с МКС
Группа «Чиж & Co» анонсировала новый альбом впервые за 20 лет

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017