В загсе «Нашествия» расписались больше 600 пар

В организованном на фестивале «Нашествие» загсе расписались больше 600 пар. Об этом в пресс-центре НСН рассказала организатор фестиваля и гендиректор «Мультимедиа Холдинга» Евгения Киселева.

По ее словам, это количество уже превысило показатели за прошлые годы, когда площадка ЗАГС действовала на фестивале. Вместе с тем программный директор радиостанции «Наше Радио» Анастасия Рогожникова заявила, что число заключенных на фестивале браков не является показателем масштабности всего мероприятия.

«Загс — это то место, где мы можем посчитать людей. Но у нас были еще отдельные площадки: библиошатер, лекторий, зона Роскосмоса, фотовыставка, — эти зоны посетило невероятное количество людей. Честно скажу, мы такого наплыва посетителей не ожидали», — пояснила Рогожникова.

Также она пообещала, что в 2020 году при подготовке к фестивалю будут учитываться территории площадок по квадратным метрам.

Ранее 22 июля сообщалось, что гости фестиваля «Нашествие» съели около 500 т еды.