Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду

Почти половине российских семей (48,2%) в четвертом квартале 2018 году денег хватало только на еду и одежду, однако средств на покупку товаров длительного потребления (телефонов, крупной бытовой техники, мебели) у них не было. Об этом говорится в докладе, опубликованном на сайте Росстата в конце апреля.

При этом 14,9% россиян, согласно статистике могли купить только еду, тогда как покупка одежды и других необходимых товаров вызывала трудности. Денег даже на еду не хватало 0,7% жителей страны. При этом 3,2% россиян в конце 2018 года могли позволить себе всё, что хотят, в том числе покупку квартир и машин.

Согласно отчету, в четвертом квартале 2017 года денег на еду не хватало 0,8% жителям страны. При этом 18% могли позволить себе сбалансированно питаться, но испытывали трудности с покупкой одежды, а 49,8% жителей могли себе позволить покупку еды и одежды. Позволить себе все могли 3% россиян.

Самая высокая доля россиян, которые не могли позволить себе товары долговременного пользования, оказалась среди молодых семей (59,2%) и семей, состоящих только из неработающих пенсионеров (57,9%).



Ранее 28 мая были опубликованы результаты исследования холдинга «Ромир» по данной теме. Так, почти четверть опрошенных россиян признались, что в течение последнего года стали экономить на еде (24%), еще 29% признались, что вынуждены экономить на путешествиях.