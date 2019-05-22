Кассовый сбор: Росстат обновит систему расчета инфляции в 2020 году

Проект новой методики получения данных о ценах на товары и услуги Росстат представит уже в I квартале 2020 года. Об этом «Известиям» рассказал его руководитель Павел Малков. Сбор сведений для расчета инфляции планируют сделать полностью автоматизированным. Переговоры об этом уже ведут с ритейлерами, в частности с X5 Retail Group. Сейчас в России, как и во всех странах мира, данные для расчета индекса потребительских цен собирают вручную — то есть специалисты-регистраторы ходят по магазинам и выписывают цены. Новый способ сбора информации повысит ее объективность, так как исключает риски ошибок при внесении данных от руки. Впрочем, для улучшения качества статистики необходимо менять и наблюдаемые позиции, считают эксперты.

Устали от шопинга

В I квартале 2020 года Росстат подготовит проект перехода на автоматизированную систему сбора данных для расчета инфляции, сообщил «Известиям» Павел Малков. Однако сроки внедрения новой модели пока неизвестны. Руководитель ведомства подчеркнул, что у Росстата нет планов сделать это как можно скорее, однако первые шаги в данном направлении нужны уже сегодня. Переход на автоматизированный метод сбора информации, по словам Павла Малкова, пройдет постепенно: с каждым этапом будет повышаться качество и скорость получения данных.

Справка «Известий» Индекс потребительских цен Росстат вычисляет по 510 позициям: 127 видов продуктов питания, 258 видов непродовольственных товаров и 125 видов услуг. Наблюдение проводится в 283 городах, и в каждом населенном пункте специалисты ведомства обходят от 20 до 1,2 тыс. организаций торговли и сферы услуг. По данным пресс-службы Росстата, в этой работе задействована тысяча сотрудников ведомства. По каждой товарной позиции в каждом городе фиксируется стоимость не менее пяти наиболее популярных у жителей торговых марок. Исследование инфляции по такой схеме проводится в России с 1991 года и соответствует мировой практике.

— По каждой из 510 позиций мы должны научиться собирать информацию в автоматизированном режиме из административных источников: из баз данных Федеральной налоговой службы по контрольно-кассовой технике, из информационных систем органов власти, где аккумулируются сведения по стоимости коммунальных услуг, какие-то данные брать напрямую у ритейлеров, — заявил Павел Малков.

Он добавил, что проект новой системы будет учитывать автоматизированный сбор информации по всем 510 товарным позициям. Глава Росстата уточнил, что, хоть метод прямого наблюдения для расчета индекса потребительских цен и используется сегодня во всем мире, он должен уходить в прошлое. По его словам, сотрудники ведомства «не должны ходить по магазинам своими ногами и собирать информацию, записывать цены», а Россия может стать первой страной, которая сделает сбор данных для расчета инфляции автоматизированным.

Ритейлеры в деле

Первые переговоры о сотрудничестве в сборе данных прошли с X5 Retail Group (управляет магазинами «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель»), рассказали в Росстате. В компании «Известиям» подтвердили факт переговоров со статистическим ведомством. Однако там добавили, что детального обсуждения работы еще не было. По словам представителя X5, компания взяла время на обдумывание возможных вариантов взаимодействия, после этого может состояться встреча с участием узких специалистов по большим данным.

Другие крупнейшие ритейлеры оперативно не ответили на вопрос «Известий» о готовности сотрудничать с Росстатом.

Одна из причин, по которой ведомство решило сменить технику сбора данных для расчета индекса потребительских цен, — недоверие россиян к статистике, считает Сергей Беляков, глава Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ — в нее входят сети «Азбука вкуса», «Ашан», «Глобус», «Дикси», «Лента», «Mагнит», «М-Видео», «Эльдорадо», «Спортмастер», «Снежная королева», OBI и др.). По его мнению, данные по инфляции часто подвергаются сомнению, и у населения есть ощущение, что реальная динамика потребительских цен выше. Причиной этому может быть степень репрезентативности выборки, которую использует Росстат.

Единица за телевизор

Переход на автоматизированный сбор данных снижает риск человеческого фактора, когда сотрудник, например, записал неточные показатели или попросту заболел и не смог сходить в магазин, считает руководитель направления «Макроэкономика и финансы» Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Дмитрий Белоусов. При этом объективность расчета инфляции больше зависит от наблюдаемых позиций, которые зачастую оказываются устаревшими и уже не продаются в магазинах. Например, очень долго из выборки не могли убрать черно-белые телевизоры и видеокассеты, которые в магазинах уже давно не найти. При этом, если товара на полках нет, но в формуле расчета они еще числятся, Росстат в графу с ценой ставит единицу, что искажает объективность показателя, отметил Дмитрий Белоусов.

Это уже не первая техника исследования, которая подвергается коррекции с приходом в Росстат нового главы. В апреле ведомство сменило методологию расчета реальных доходов населения. Принципиальным отличием от старой системы стало увеличение в их структуре зарплат (с примерно 40 до 55%) и уменьшение прибыли от предпринимательства и собственности (например, сдачи жилья в аренду), а также доли так называемых ненаблюдаемых доходов (с 39 до 22% в совокупности). Также из расчетов исключена прибыль от продажи иностранной валюты.

В результате введения новой методики оказалось, что реальные доходы россиян в 2018 году не сократились на 0,2%, а выросли на 0,1%. В целом же с 2013 по 2018 год «чистая прибыль» граждан уменьшилась не на 10,2%, а на 8,3%. При этом Дмитрий Белоусов подчеркнул, что новый метод сбора информации для расчета инфляции не окажет существенного влияния на показатели, так как индекс потребительских цен может изменить лишь пересмотр наблюдаемых товаров и услуг.