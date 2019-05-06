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Инфляционные ожидания населения на следующие 12 месяцев в апреле повысились до 9,4%, констатировали в Банке России. При этом в феврале этот показатель уменьшился до 10,1% по сравнению с январем, а в марте — до 9,1%. Неустойчивая динамика свидетельствует в пользу «незаякоренности» — нестабильности — показателя, а для регулятора выступает признаком сохранения высоких инфляционных рисков.

Инфляционные ожидания — это предположения о том, как будут меняться цены в будущем, на основании чего потребители и производители собираются выстраивать свое поведение. Ориентируясь на прогнозы граждан по росту стоимости товаров и услуг, бизнес устанавливает цены, а население пытается найти баланс между потреблением и сбережениями. Соответственно, инфляционные ожидания влияют на фактическое удорожание продукции.

Предположения населения о будущем росте цен всегда выше фактического удорожания. Это может быть связано с разными факторами. Например, у человека может сократиться зарплата, и ему тут же всё начнет казаться дорогим.

«Гражданские» прогнозы по росту цен в апреле прошлого года были зафиксированы на уровне 7,8%, затем в мае произошел их скачок до 8,5%. Тогда казалось, что резкий рост показателя, спровоцированный всплеском цен на бензин, будет временным явлением. Однако уже в июне на фоне продолжения роста стоимости топлива инфляционные ожидания населения достигли 9,8%. В дальнейшем ниже 9,1% они так и не опускались. Таким образом, на протяжении всего прошедшего года инфляционные риски оставались высокими.

Скачок в сентябре 2018 года до 10,1% стал следствием ощутимого ослабления рубля в августе из-за введения новых санкций США. Следующее резкое повышение показателя — до 10,2% — состоялось в декабре прошлого года, и оно вновь было обусловлено ослаблением российской валюты из-за продолжающегося нарастания санкционного давления. Затем рост ожиданий до 10,4% в январе 2019 года был спровоцирован повышением ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20%.

Риски колебаний отечественной валюты, на мой взгляд, выступают ключевыми на этот момент. Дело в том, что к концу апреля 2019-го годовая инфляция после прохождения пика в марте (5,3%) замедлилась до 5,1%, что уже в мае может транслироваться в снижение инфляционных ожиданий. В дальнейшем фактор повышения НДС должен утратить свое значение в их формировании. В то же время ослабли и опасения роста цен на бензин, поскольку правительству удалось договориться с нефтяниками и продлить соглашение о «заморозке» до июля 2019 года. Таким образом, в ближайшее время, если санкционное давление не усилится и цены на нефть марки Brent не выйдут за пределы диапазона $70–80 за баррель, то есть в отсутствие негативных факторов для рубля, инфляционные ожидания, скорее всего, стабилизируются.

Вместе с тем предпосылок для их снижения до отметки менее 9% пока не наблюдается. Несмотря на то что рост цен, возможно, продолжит замедляться, нельзя забывать и о том, что для инфляции и ожиданий граждан по росту стоимости товаров и услуг характерна инерция. Кроме того, россияне могут опасаться повторения эпизодов ускорения роста цен, из-за чего ожидания на следующие 12 месяцев будут оставаться высокими, больше 9%.

По официальному прогнозу Минэкономразвития, цены по итогам этого года вырастут на 4,3%. Это не так уж и много, но в целевое значение ЦБ (4%) всё равно не укладывается. Инфляция вернется к таргету регулятора лишь в первой половине 2020-го, отмечал Банк России в своем последнем релизе по ключевой ставке. Ее он, кстати, на недавнем заседании в апреле сохранил на уровне в 7,75%. Это означает, что стоимость денег в экономике будет оставаться на высоком уровне. В частности, не будут снижаться ставки по кредитам. А невозможность брать дешевые займы также влияет на инфляционные ожидания населения: ведь чем больше человек отдает банку, тем меньше денег остается в кармане у него самого. И цены в магазинах сразу кажутся очень высокими.

Автор — финансовый аналитик

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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