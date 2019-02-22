Во время оглашения послания Федеральному собранию президент дал поручение принять меры по снижению инфляции до целевого уровня 4%.

В январе рост цен составил 5% по сравнению с январем прошлого года: стоимость продовольственных товаров выросла на 5,5%, непродовольственных — на 4,5%. Такое увеличение было вызвано прежде всего ростом НДС с 18% до 20% (и, в меньшей мере, — скачком цен на моторное топливо и тарифы естественных монополий). Вклад волатильности рубля был мал, так как в это время существенных движений валютного курса просто не было.

В этих условиях снизить инфляцию мерами монетарной политики будет очень непросто, так как рост цен носит немонетарный характер. Вместе с тем только денежно-кредитную политику можно применить достаточно быстро за разумно короткое время. Очевидно, что классическая рекомендация стимулировать производство и рост конкуренции на рынке — при всей верности в долгосрочной перспективе — работает очень медленно. На рост производства могут уйти долгие годы.

Некоторого эффекта можно добиться методами ФАС — часто даже угрозы усиленных проверок на предмет нарушения антимонопольного законодательства заставляет и торговлю, и производителей снизить цены. Один намек на возможность крупных штрафов действует дисциплинирующе.

Однако такие методы работают только временно и могут привести к возникновению дефицита. И производить товар, и продавать ниже себестоимости никто не будет. По крайней мере, хоть сколько-нибудь долго. Продукция по искусственно заниженной цене просто пропадет из продажи. Возникнет дефицит, а это зло намного худшее, чем даже выросшая в последнее время инфляция. И доводить до него нерационально.

Таким образом, доступный на практике арсенал методов не очень велик. Скорее всего, Центральный банк прибегнет к такому испытанному средству, как ужесточение монетарной политики: возможно и некоторое повышение ставки, и увеличение норм обязательного резервирования. Эта мера снизит предложение денег в экономике в целом.

Рост ставки неизбежно снизит кредитную активность, что совсем не полезно для экономического роста. Но превышение нынешней инфляции над целевым уровнем не очень велико, и для его компенсации вполне достаточно роста ставки лишь на 0,25–0,5 базисных пунктов. Для большинства заемщиков такое увеличение не слишком опасно. Для вкладчиков банков — так и вовсе полезно, ведь вырастут проценты по депозитам.

В условиях роста НДС борьба с инфляцией именно монетарными методами, которые ЦБ и использует, не будет очень уж эффективна. Да и побочные эффекты при сильном росте ставки и велики и очень уж некомфортны. Соответственно, найдется немало критиков методов этой борьбы. Когда в конце 2014 года регулятор резко поднял ставку до 17% (что само по себе немало!), очень многие критиковали это решение. Тем не менее оно способствовало торможению падения валютного курса и со временем снизило инфляцию до целевого уровня. Тем самым доказав свою действенность.

Немного облегчит задачу ЦБ и правительства и тот факт, что главный фактор роста инфляции — повышение НДС — носит разовый характер. Сразу же после увеличения цены резко растут, а спустя примерно полгода эта динамика замедляется. Экономические субъекты привыкают к новой ставке налога, и она перестает разгонять инфляцию. Скорее всего, этот эффект будет заметен уже летом, когда начнется поступление в торговлю продукции нового урожая (сезон сбора сельхозкультур — тоже сильный календарный фактор снижения инфляции). Таким образом, время само по себе работает на некоторое замедление роста цен (хоть и не так быстро, как хотелось бы).

На практике, скорее всего, будет применен весь арсенал доступных правительству мер и приемов, в том числе возможен и рост ключевой ставки ЦБ. Но решающее слово будет за новым урожаем, если только он не окажется аномально плохим. А со временем экономика банально привыкнет к новой ставке НДС.

Автор — доцент РАНХиГС

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