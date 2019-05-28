Почти четверть россиян стали экономить на еде

Почти четверть опрошенных россиян заявили, что в течение последнего года стали экономить на еде (24%), еще 29% признались, что вынуждены экономить на путешествиях. Об этом говорится в исследовании холдинга «Ромир», опубликованном во вторник, 28 мая.

«Лишь 17% опрошенных заявили, что они ни на чем не экономят. Таким образом, был прерван тренд по увеличению числа граждан, которые не экономят: в 2016 году — 11%, в 2017 году — 18%, а в 2018 — уже 24%», — цитирует результаты исследования «РИА Новости».

Отмечается, что число россиян, которые сократили свои траты, увеличилось по всем статьям расходов. Так, в 2018 году на путешествиях экономили только 12% опрошенных, а на еде — 17%.

На третьем месте по уровню экономии заняли расходы на одежду и обувь, пишет «Федеральное агентство новостей». Если в 2018 году доля экономящих на них граждан составляла 9%, то по итогам опроса текущего года она увеличилась до 23%. Кроме того, на развлечениях стали экономить 22% россиян, на ресторанах — 15%, а на косметике — 8%. Также 7% россиян признались, что экономят на медицине.

Исследование проводилась в апреле, всего в нем приняли участие 1,5 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет и старше.

Ранее в марте эксперты провели опрос и выяснили, на чем экономят россияне во время путешествий. Оказалось, что большинство туристов ищут выгоду при покупке авиабилетов.