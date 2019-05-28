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На Украине обвинили Евросоюз в развале экономики

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Подписав соглашение об ассоциации с ЕС, Киев согласился на заведомо невыгодные условия, которые губят украинскую экономику. Такое заявление 27 мая сделал бывший министр экономики Украины Виктор Суслов.

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По его словам, важная часть этого соглашения — установление зоны свободной торговли. Однако вместо преимуществ и доступа на европейский рынок Киев получил квоты и ограничения на ввоз в ЕС своей продукции, в то время как европейские товары без проверки качества попадают на украинский рынок.

«Украина не может конкурировать с европейской экономикой, но мы согласились сотрудничать на условиях технических регламентов и стандартов, принятых в ЕС. Поэтому соглашение было подписано заведомо неравноправное, невыгодное и дискриминационное», — сказал экс-министр в эфире телеканала «112 Украина».

При этом он указал на огромное отрицательное сальдо в торговле, так как Киев поставляет в ЕС практически одно сырье, а Европа отправляет на Украину готовую продукцию.

«В итоге такого ошибочного стратегического решения наша экономика и промышленность гибнет», — подчеркнул Суслов.

Украина подписала соглашение об ассоциации с ЕС в 2014 году. Согласно ему украинские производители получили доступ на европейский рынок, однако без пошлин они могут продавать только 36 видов товаров в ограниченном количестве. Исчерпав квоты, Украины лишается льготных условий. При этом реально производители исчерпывают их еще в начале года, отмечает «РИА Новости».

19 мая в Верховной раде оценили убытки из-за снижения торговли с Россией. По словам депутата Вадима Новинского, Киеву понадобится не менее 35 лет для того, чтобы вернуть экономику страны на уровень 2013 года, но это возможно только при условии восстановлении отношений с Москвой.

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