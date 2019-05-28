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На Украине пожаловались на бесполезность европейских санкций против России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Европейские санкции никак не действуют на Россию, заявил руководитель «Национальной стратегии развития» Дмитрий Спивак.

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При этом украинский политолог не исключил, что вскоре Европа может поменять тенденции в своей политике, особенно учитывая, что Украина за последние несколько лет «растеряла уважение, доверие и партнерское взаимоотношение к себе».

«О каких санкциях европейских в отношении России идет речь, если Франция там строит завод Renault, Германия с Россией строит «Северный поток — 2» и достроит, а Турбьерн Ягланд (генсек Совета Европы. — Ред.) говорит о необходимости возвращения России в лоно, так сказать, Европейского союза. Поэтому все эти санкции номинальны», — сказал Спивак в эфире телеканала «112 Украина».

По мнению эксперта, новому президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит поскорее отправить в отставку главу украинского МИДа Павла Климкина.

20 мая о бесполезности антироссийских санкций заявили в Австрии. По мнению политиков, Европе следует искать альтернативу экономическим ограничениям, так как ответные меры Москвы серьезно вредят европейской экономике.

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