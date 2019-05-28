На Украине пожаловались на бесполезность европейских санкций против России

Европейские санкции никак не действуют на Россию, заявил руководитель «Национальной стратегии развития» Дмитрий Спивак.

При этом украинский политолог не исключил, что вскоре Европа может поменять тенденции в своей политике, особенно учитывая, что Украина за последние несколько лет «растеряла уважение, доверие и партнерское взаимоотношение к себе».

«О каких санкциях европейских в отношении России идет речь, если Франция там строит завод Renault, Германия с Россией строит «Северный поток — 2» и достроит, а Турбьерн Ягланд (генсек Совета Европы. — Ред.) говорит о необходимости возвращения России в лоно, так сказать, Европейского союза. Поэтому все эти санкции номинальны», — сказал Спивак в эфире телеканала «112 Украина».

По мнению эксперта, новому президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит поскорее отправить в отставку главу украинского МИДа Павла Климкина.

20 мая о бесполезности антироссийских санкций заявили в Австрии. По мнению политиков, Европе следует искать альтернативу экономическим ограничениям, так как ответные меры Москвы серьезно вредят европейской экономике.