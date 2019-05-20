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В Австрии назвали бесполезными санкции против России

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Фото: TASS/EIBNER/EXPA/Michael Gruber
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Санкции против России не имеют должного эффекта и наносят вред Европе, заявила депутат Национального совета Австрии Ангелика Винциг.

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В интервью изданию Kurier она отметила, что ЕС следует искать альтернативу экономическим ограничениям, так как ответные меры Москвы серьезно вредят европейской экономике.

«Я против санкций, потому что они не очень помогают. Китайцы заменяют наши товары (в РФ – ред.). Если наш экспорт сократится, это означает рост безработицы. Торговые войны никогда никому не помогали», - сказала Винциг.

Депутат предложила доказывать России свою позицию дипломатическим путем.

Помимо этого, политик отметила нелепость заявлений некоторых кандидатов Европарламент, призывающих остановить строительство газопровода «Северный поток — 2».

«Нам нужен «Северный поток — 2» — такова позиция Австрии. Энергообеспечение — вопрос важный, и другой альтернативы у нас нет», — подчеркнула депутат.

«Северный поток — 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью обеспечения прямых и надежных поставок российского газа в Европу. США, Латвия, Литва, Эстония и Польша выступают против проекта. При этом Вашингтон предлагает ЕС закупать топливо из более «демократических источников», например в США.

19 мая бывший мэр Риги, ныне кандидат в Европарламент Нил Ушаков призвал готовиться к отмене антироссийских санкций Евросоюза.

Аналогичное заявление прозвучало в Италии.

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