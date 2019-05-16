Истина в Вене: вопреки санкциям Австрия и Россия нарастили торговлю

Укрепление российско-австрийского сотрудничества может сыграть ключевую роль в налаживании отношений между Москвой и Брюсселем. Это важно не только для экономического развития европейского региона, но и для укрепления международной безопасности и политической стабильности. Такое мнение высказали опрошенные «Известиями» российские и австрийские политики, комментируя переговоры президента РФ Владимира Путина и его австрийского коллеги Александра Ван дер Беллена, прошедшие 15 мая в Сочи. В ходе встречи стороны обсудили развитие экономического сотрудничества, ситуацию вокруг ядерной сделки с Ираном и реализацию «Северного потока – 2».

Важнейший партнер

Первый визит австрийского президента в РФ был приурочен к открытию форума общественности «Сочинский диалог». В начале переговоров Владимир Путин отметил позитивное развитие двусторонних связей по всем направлениям. По его словам, улучшению отношений в первую очередь помогает внеблоковый статус Австрии, который закреплен за ней с 1955 года.

— Австрия — важнейший экономический партнер России в Европе, поэтому в ходе переговоров уделили большое внимание торгово-инвестиционному сотрудничеству. В прошлом году двусторонний товарооборот увеличился более чем на 40%, почти до $6 млрд. В начале нынешнего года взаимная торговля выросла еще на 76%, — заявил на итоговой пресс-конференции президент России.

Страны активно развивают взаимодействие в сфере энергетики. В частности, Австрия играет важную роль в транспортировке российского природного газа, ежегодно обеспечивая транзит в объеме около 30 млрд куб. м в Италию, Францию, Германию, Венгрию, Словению и Хорватию. Владимир Путин подчеркнул: Москва высоко ценит последовательную позицию Вены по «Северному потоку – 2», несмотря на давление Вашингтона и его попытки препятствовать реализации проекта.

— Австрия не самая большая страна в мире, но для защиты своих интересов национальных не требуется в данном случае ни ядерного оружия, ни территории. Требуется только политическая воля, — заявил Владимир Путин.

В последнее время развивается и инвестиционное сотрудничество. Общий объем накопленных российских капиталовложений в экономику Австрии к 1 октября 2018-го составил $27 млрд. В РФ действует более 1,2 тыс. предприятий с участием австрийского капитала. В рамках принятой в 2011 году Декларации о партнерстве для модернизации предусматривается реализация 28 совместных инновационных проектов на общую сумму около €3 млрд.

— При подготовке [к визиту] я был несколько удивлен и очень горд тем, что узнал: оказывается, прямые инвестиции Австрии в Россию занимают второе место сразу после Германии среди стран Евросоюза, — отметил австрийский президент.

Владимир Путин подчеркнул, что «достижению таких показателей во многом способствует эффективная работа смешанной российско-австрийской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству». Российский лидер пригласил австрийского канцлера Себастьяна Курца и предпринимателей европейской страны на международную выставку «Иннопром», а также на Глобальный саммит по производству и индустриализации, которые пройдут в июле в Екатеринбурге.

Все в плюсе

Регулярный диалог между Москвой и Веной чрезвычайно важен, особенно на фоне нынешней неспокойной обстановки на международной арене, считает депутат австрийского парламента Ханс-Йорг Йеневайн.

— Наши страны объединяет многолетняя дружба. И если Австрия способна сделать конкретные шаги для улучшения отношений между Европой и Россией, то это станет большим успехом. Ведь от активизации сотрудничества стран ЕС и РФ в экономической сфере выиграют все стороны, — заявил «Известиям» политик.

Австрия действительно может стать одним из мостов для налаживания отношений с Евросоюзом, согласился зампредседателя главы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

— Вена занимает довольно взвешенную позицию и не идет на поводу откровенно русофобской политики, которую развязали правительства некоторых стран. Сотрудничество с ЕС необходимо для развития региона, укрепления международной безопасности и политической стабильности, — сказал «Известиям» депутат. — Брюссель должен понять, что санкционная политика — это путь в никуда.

Санкции стали одной из тем российско-австрийских переговоров. Из-за ограничительных мер страны ЕС потеряли «десятки миллиардов евро» в отличие от России, которая терпит ущерб «в меньшей степени», подчеркнул Владимир Путин. Ван дер Беллен подтвердил, что ограничения негативно сказываются на всех.

Естественно, встреча не обошлась и без обсуждения обострения ситуации вокруг Ирана. Александер Ван дер Беллен назвал провокационным шагом введение новых санкций США в отношении Тегерана после выхода Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Россия поддерживает сохранение плана. Если Тегеран действительно выйдет из ядерной сделки, то все забудут, что «инициатором разрушения были Соединенные Штаты, и вина за всё будет возложена на Иран», подчеркнул российский президент. Поэтому он не считает выход из договора целесообразным для исламской республики.

На днях президент Ирана Хасан Роухани дал участникам договора 60 дней на то, чтобы начать выполнять условия СВПД. В противном случае он пригрозил выйти из сделки. Уже 15 мая Тегеран перешел от слов к делу, официально прекратив выполнять часть обязательств по договору.

На итоговой пресс-конференции был также затронут прошедший визит госсекретаря США Майка Помпео в Сочи. Владимир Путин отметил, что РФ готова к продолжению контактов с американской стороной. В июне российский лидер намерен встретиться с американским президентом Дональдом Трампом в Японии, где пройдет саммит G20. Более того, он не исключил, что в будущем российско-американский саммит может состояться в Вене.

Также австрийский лидер заявил, что «события на Украине запутали отношения между ЕС и Россией». По его мнению, продвижение в реализации Минских соглашений можно ожидать только после проведения парламентских выборов в стране.

Приглашение в Зальцбург

Во второй половине дня оба лидера приняли участие в учредительном заседании «Сочинского диалога». Решение о запуске такого формата взаимодействия по линии гражданского общества было принято летом прошлого года в Вене на встрече Владимира Путина со своим австрийским визави. Форум, аналогичный «Петербургскому диалогу» с немцами и «Трианонскому диалогу» с французами, будет действовать на постоянной основе.

По итогам встречи глава МИД РФ Сергей Лавров и федеральный министр европейских, интеграционных и иностранных дел Карин Кнайсль подписали Совместное заявление о проведении Года литературы и театра Россия–Австрия 2020–2021. Кроме того, Александер Ван дер Беллен пригласил Владимира Путина посетить в следующем году Зальцбургский фестиваль, а на своей странице в Twitter он написал, что переговоры с президентом России были открытыми и деловыми.