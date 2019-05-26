Прямой эфир

В МИДе ответили на угрозы Украины добиться «гамбургских» санкций

0
Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала угрозы посла Украины в Германии Андрея Мельника добиться введения новых антироссийских санкций за несоблюдение требований Международного суда по морскому праву.

Море-то какое: зачем Украине новый штурм Керченского пролива
Киев рассчитывает на помощь НАТО

Дипломат отметила, что Киеву не нужно повода для того, чтобы объявить об очередных ограничительных мерах в отношении Москвы, так как на Украине «их штампуют на потоке», пишет «Федеральное агентство новостей».

25 мая Международный суд ООН по морскому праву в Гамбурге постановил, что Россия должна освободить задержанных в Керченском проливе моряков и вернуть суда Украине. При этом в организации отметили, что не считают необходимым требовать от РФ прекратить уголовное преследование в отношении задержанных моряков.

В Министерстве иностранных дел России заявили, что у трибунала отсутствует юрисдикция рассматривать ситуацию в Керченском проливе, поэтому Москва продолжит отстаивать свою позицию.

25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море. Они не реагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться, в итоге российским военным пришлось применить силу. В результате провокации корабли и 24 моряка были задержаны, возбуждено уголовное дело.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Крыму назвали русофобским решение морского трибунала по инциденту в Керчи
МИД Украины назвал победой решение морского трибунала по морякам

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017