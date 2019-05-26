В МИДе ответили на угрозы Украины добиться «гамбургских» санкций

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала угрозы посла Украины в Германии Андрея Мельника добиться введения новых антироссийских санкций за несоблюдение требований Международного суда по морскому праву.

Дипломат отметила, что Киеву не нужно повода для того, чтобы объявить об очередных ограничительных мерах в отношении Москвы, так как на Украине «их штампуют на потоке», пишет «Федеральное агентство новостей».

25 мая Международный суд ООН по морскому праву в Гамбурге постановил, что Россия должна освободить задержанных в Керченском проливе моряков и вернуть суда Украине. При этом в организации отметили, что не считают необходимым требовать от РФ прекратить уголовное преследование в отношении задержанных моряков.

В Министерстве иностранных дел России заявили, что у трибунала отсутствует юрисдикция рассматривать ситуацию в Керченском проливе, поэтому Москва продолжит отстаивать свою позицию.

25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море. Они не реагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться, в итоге российским военным пришлось применить силу. В результате провокации корабли и 24 моряка были задержаны, возбуждено уголовное дело.