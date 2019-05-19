На Украине оценили потери из-за сокращения торговли с Россией

За пять лет сокращения торговли с Россией Украина потеряла около $80 млрд. Об этом заявил депутат Верховной рады Вадим Новинский.

По его словам, Киеву понадобится не менее 35 лет для того, чтобы вернуть экономику страны на уровень 2013 года, но это возможно только при условии восстановлении отношений с Москвой.

«Мы за последние пять лет потеряли экспорта в Россию порядка $75-80 млрд. Наши предприятия, которые были ориентированы на российский рынок и на рынок стран СНГ, просто сейчас стоят», — сказал Новинский 18 мая в эфире телеканала «НАШ».

Он также отметил, что важным условием развития страну будет сотрудничество с РФ.

«Жить с соседом нужно в нормальных отношениях – только плохой хозяин живет с соседом в ссоре постоянной. Хороший хозяин с соседом дружит», — отметил депутат.

Кроме того, основной целью новоизбранного украинского президента Владимира Зеленского, по мнению Новинского, станет восстановление мира на Донбассе и объединение украинцев.

В марте в раде уже отмечали важность сотрудничества с РФ, указывая, что украинская экономика несет большие убытки. По словам депутата Юрия Бойко, Москве и Киеву стоит отменить взаимные санкции.