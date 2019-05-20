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Депутат рады призвал Зеленского отказаться от сотрудничества с МВФ

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Фото: TASS/ZUMA/Sergii Kharchenko
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Сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ) загнало Украину в долговую яму и в дальнейшем грозит катастрофой для экономики, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович.

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Политик сравнил МВФ с врачом, который вместо того, чтобы помочь пациенту, сделал только хуже. По мнению Рабиновича, дальнейшее сотрудничество с МВФ должно быть прервано, так как оно преступно и опасно.

«За последние годы «болезнь» нашей экономики никак не улучшилась. Сырьевая составляющая экономики увеличивается, трудовая миграция достигла невиданных размеров, объемы иностранных инвестиций опустились до 1990-х годов, темпы роста ВВП уничтожены. Объясните, за что мы им платить должны?» — заявил политик 19 мая в эфире телеканала «112 Украина».

Рабинович напомнил, что в течение пяти лет Киев должен выплатить МВФ около $10 млрд. Причем кредиты Украине он назвал «навязанными» президентом Петром Порошенко, который 20 мая покидает свой пост.

«При Порошенко МВФ признал нас одной из самых коррумпированных стран. То есть, если вы говорите, что это воры все, и даете им миллиардные кредиты, значит, либо вы понимали, что делаете, набрасывая петлю на нашу страну, либо вы с ними в доле», — сказал нардеп, призвав нового президента Владимира Зеленского прекратить сотрудничество с фондом.

Парламентарий раскритиковал и действия западных стран, отметив, что от них Украины получила только долги, списанную военную технику и старое оружие по завышенным ценам.

В декабре прошлого года сообщалось, что внешний долг Украины за время сотрудничества с МВФ вырос на $13 млрд. При этом внешние и внутренние долги превысили 70% от ВВП.

По подсчетам депутатов рады, каждый украинец уже должен МВФ $2 тыс., сама же страна всё дальше погружается «в кредитное рабство».

Однако во время предвыборной кампании Зеленский высказался за сотрудничество с МВФ.

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