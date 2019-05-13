Прямой эфир

В раде назвали дату прибытия миссии МВФ на Украину

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) прибудет на Украину во вторник, 21 мая. Об этом сообщил 13 мая первый заместитель главы комитета Верховной рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Михаил Довбенко.

Игра в ящик: столетие архитектурной школы Баухаус
Немецкие дизайнеры научили мир жить в бетонных коробках

По его словам, представители МВФ будут работать на Украине в течение двух недель, передает ТАСС.

Довбенко добавил, что согласно меморандуму о сотрудничестве с МВФ, украинский парламент должен был до 31 марта рассмотреть законопроект о консолидации функций государственного управления на финансовых рынках. Депутат выразил надежду, что рада на этой пленарной неделе обсудит данный проект документа.

Новая программа помощи Украине от МВФ stand-by была подписана в конце декабря и рассчитана на 14 месяцев, в течение которых Украина может получить $3,9 млрд.

Новая схема кредитования заменяет четырехлетнюю программу расширенного финансирования, рассчитанную на $17,5 млрд до марта 2019 года. МВФ согласился выделить транш Украине в обмен на ряд требований. В заключенном меморандуме изложена конкретная политика, которой Киев должен руководствоваться в 2018–2020 годах.

В частности, Нацбанк обязан придерживаться политики гибкого валютного курса, уровень инфляции должен находиться на отметке в 7% в 2018–2019 году, бюджет страны в этот период должен сложиться с дефицитом 2,5%. Проведение налоговой амнистии исключается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Новая миссия МВФ на Украину ожидается в ближайшее время
На Украине назвали сроки решения МВФ по очередному траншу

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017