В раде назвали дату прибытия миссии МВФ на Украину
Миссия Международного валютного фонда (МВФ) прибудет на Украину во вторник, 21 мая. Об этом сообщил 13 мая первый заместитель главы комитета Верховной рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Михаил Довбенко.
По его словам, представители МВФ будут работать на Украине в течение двух недель, передает ТАСС.
Довбенко добавил, что согласно меморандуму о сотрудничестве с МВФ, украинский парламент должен был до 31 марта рассмотреть законопроект о консолидации функций государственного управления на финансовых рынках. Депутат выразил надежду, что рада на этой пленарной неделе обсудит данный проект документа.
Новая программа помощи Украине от МВФ stand-by была подписана в конце декабря и рассчитана на 14 месяцев, в течение которых Украина может получить $3,9 млрд.
Новая схема кредитования заменяет четырехлетнюю программу расширенного финансирования, рассчитанную на $17,5 млрд до марта 2019 года. МВФ согласился выделить транш Украине в обмен на ряд требований. В заключенном меморандуме изложена конкретная политика, которой Киев должен руководствоваться в 2018–2020 годах.
В частности, Нацбанк обязан придерживаться политики гибкого валютного курса, уровень инфляции должен находиться на отметке в 7% в 2018–2019 году, бюджет страны в этот период должен сложиться с дефицитом 2,5%. Проведение налоговой амнистии исключается.