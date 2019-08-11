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Россия обгонит Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Россия впервые за последние восемь лет может обогнать Саудовскую Аравию по объему международных резервов, в которые включаются валюта, золото и специальные права заимствования. Об этом в воскресенье, 11 августа, пишет Bloomberg.

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По данным агентства, за последние четыре года золотовалютные резервы России выросли на 45% и достигли $518 млрд в июне. В то же время показатели Саудовской Аравии снижаются и в июне составили $527 млрд.

Bloomberg отмечает, что Эр-Рияд вынужден тратить собственные резервы на социальную сферу из-за падения цен на нефть, в то время как Москва ограничивает расходы бюджета на фоне новых санкций.

Аналитики считают, что международные торговые войны продолжат негативно влиять на рынок нефти и Саудовская Аравия продолжит тратить, а значит, в ближайшее время пропустит Россию на четвертое место в рейтинге международных резервов. Возглавляет список Китай, следом идут Япония и Швейцария.

В июне ЦБ РФ опубликовал данные, согласно которым международные резервы России выросли до $502,7 млрд.

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