В ЦБ призвали решать проблему реальных доходов россиян на базе роста экономики
Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что динамика реальных доходов российских граждан неудовлетворительна, эту проблему необходимо решать на базе экономического роста. Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщает «РИА Новости».
«Динамика реальных доходов неудовлетворительная, и наши оценки здесь близки к оценкам Минэкономразвития на этот год. Безусловно, проблема реальных доходов прежде всего должна решаться на базе устойчивого экономического роста», — отметила Набиуллина.
6 сентября совет директоров Центробанка впервые с 2014 года понизил ключевую ставку на 0,25%, до уровня 7%.
Ставка снижена для стимуляции роста отечественной экономики при низкой инфляции и негативных внешних и внутренних факторах, заявил «Известиям» генеральный директор «Иволга Капитал» Андрей Хохрин. По его словам, 7% — это уровень апреля 2014 года, до кризиса, когда в декабре того же года ставка была поднята до 17%.
В конце августа Минэкономразвития понизило прогноз роста реальных доходов россиян с 1 до 0,1% в 2019 году. При этом глава ведомства Максим Орешкин отметил, что по-прежнему ожидается рост доходов населения в 2020 году на уровне 1,5% и до 2,4% в 2024 году.