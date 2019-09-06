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В ЦБ призвали решать проблему реальных доходов россиян на базе роста экономики

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что динамика реальных доходов российских граждан неудовлетворительна, эту проблему необходимо решать на базе экономического роста. Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщает «РИА Новости».

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«Динамика реальных доходов неудовлетворительная, и наши оценки здесь близки к оценкам Минэкономразвития на этот год. Безусловно, проблема реальных доходов прежде всего должна решаться на базе устойчивого экономического роста», — отметила Набиуллина.

6 сентября совет директоров Центробанка впервые с 2014 года понизил ключевую ставку на 0,25%, до уровня 7%.

Ставка снижена для стимуляции роста отечественной экономики при низкой инфляции и негативных внешних и внутренних факторах, заявил «Известиям» генеральный директор «Иволга Капитал» Андрей Хохрин. По его словам, 7% — это уровень апреля 2014 года, до кризиса, когда в декабре того же года ставка была поднята до 17%.

В конце августа Минэкономразвития понизило прогноз роста реальных доходов россиян с 1 до 0,1% в 2019 году. При этом глава ведомства Максим Орешкин отметил, что по-прежнему ожидается рост доходов населения в 2020 году на уровне 1,5% и до 2,4% в 2024 году.

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