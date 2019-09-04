Депутат отметил рост доходов резидентов территорий опережающего развития

С 2016 по 2018 год доходы резидентов территорий опережающего развития (ТОР) на Дальнем Востоке выросли с 15,5 млрд до 70 млрд рублей, сообщил в среду, 4 сентября, глава комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.

Доход резидентов свободного порта Владивосток за указанный период вырос с 2 млрд до 24,5 млрд рублей, отметил Харитонов. Такие цифры были получены в результате исследования, которое думский комитет провел совместно с Научно-исследовательским финансовым институтом Минфина.

Харитонов рассказал, что резиденты ТОР и СПВ реализовали более 80 проектов с объемом инвестиций 100 млрд рублей и создали около 10 тыс. рабочих мест.

«Эти данные — реальные свидетельства заинтересованности инвесторов в предложенных инструментах, они обязывают нас с особым вниманием относиться к правоприменительной практике и чутко реагировать на возникающие вопросы, новые вызовы и риски», — прокомментировал результаты исследования Николай Харитонов, выступая в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

Ранее в среду замглавы Минэкономразвития Вадим Живулин, выступая на ВЭФ, отметил, что Россия может стать одной из наиболее привлекательных для бизнеса юрисдикций в мире. Добиться этого можно, улучшив преференциальные режимы для инвесторов, в том числе режим ТОР.