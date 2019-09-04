ЦФО представил на ВЭФ более 200 проектов с инвестициями более $15 млрд

Регионы Центрального федерального округа (ЦФО) представили на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), начавшем работу во Владивостоке, 208 инвестпроектов на сумму $15 млрд. Об этом рассказал «Интерфаксу» в среду, 4 сентября, полпред президента в ЦФО Игорь Щеголев.

По его словам, первый пакет предложений доступен на специализированном портале. Открывая сессию «Центральная России: новые возможности для инвесторов», он отметил, что регионы центра России проявили достаточный интерес к поиску новых партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Диктуется это тем объемом связей, которые существуют между нашими регионами и инвесторами из Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) и перспективами сотрудничества, которые мы видим», — отметил Щеголев.

По словам полпреда президента, АТР растет экономически быстрее, а если хочешь быть лидером, то и надо работать с лидерами. Товарооборот регионов ЦФО в 2018 г. с Японией вырос на 21%, с Республикой Корея — на 34%, с Китаем — на 35%, поделился данными Щеголев.

Он подчеркнул, что среди федеральных округов Центральная Россия лидирует по инвестициями в большинстве направлений. Так, в 2018 году инвестиции выросли на 9%, что более чем в два раза превышает среднероссийские темпы. В первой половине 2019 г. темпы роста инвестиций составили 11%.

«Инвестиционный план 18 регионов мы рассматриваем как основу для комплексного предложения инвесторам от всего округа», — сказал он.

Ранее в среду стало известно, что в Центральной России планируется создать образовательный комплекс почти на 5 тыс. мест. Об этом МИЦ «Известия» на полях ВЭФ сообщил вице-президент группы компаний Алексей Шаповалов.

Пятый Восточный экономический форум проходит 4–6 сентября во Владивостоке. В программу включено более 70 деловых мероприятий, в том числе панельные сессии, бизнес-завтраки, круглые столы и бизнес-диалоги.