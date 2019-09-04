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Образовательный комплекс на 5 тыс. мест задумали создать в ЦФО

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Фото: Пресс-служба ГК «Просвещение»
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Образовательный комплекс почти на 5 тыс. мест планируется создать в Центральной России в рамках концессионного проекта, в котором примет участие ГК «Просвещение». Об этом МИЦ «Известия» на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказал вице-президент группы компаний Алексей Шаповалов.

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«Буквально через несколько недель мы анонсируем первый концессионный проект группы по созданию общеобразовательных организаций в крупном регионе Центральной России — пока я не могу приоткрыть завесу тайны. Могу только рассказать, что это будет объект почти на 5 тыс. мест. И это будет уникальное решение не только в российской, но и, возможно, в мировой практике. Таких больших образовательных комплексов — единицы», — отметил он.

Говоря о предпосылках частных инвестиций в государственные школы, Шаповалов отметил, что главная из них — это большая потребность в создании дополнительных мест в общеобразовательных организациях в регионах.

«Сегодня, по разным оценкам, чтобы полностью удовлетворить потребность в новых местах, в России должно быть открыто порядка 2–2,5 тыс. школ», — отметил вице-президент «Просвещения».

Шаповалов раскрыл механизм работы государственно-частного партнерства в образовательной сфере.

По его словам, после того, как инвестор заканчивает строительство школы, она передается в управление публичному партнеру.

«Мы как концессионеры в данном случае оказываем услуги на базе образовательного учреждения. Нужно подчеркнуть, что мы и концессионер, и профессиональная организация в области образования, уже имеем опыт предоставления таких услуг», — добавил Шаповалов.

2 сентября сообщалось, что новая школа в Краснодаре на 1550 мест побила рекорд по количеству первых классов. Из 100 классов этой школы 24 — первые, от А до Ш. Из-за большого числа детей торжественные линейки провели четыре раза.

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