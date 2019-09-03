В поселке «Березки» открылся кампус Кембриджской международной школы

В подмосковном коттеджном поселке «Березки» на Рублево-Успенском шоссе при участии компании «Галс-Девелопмент» открылся новый кампус международной инновационной школы Cambridge International School, который получил название «Горки».

Он состоит из нескольких зданий и рассчитан на 500 детей.

«Мы очень рады, что наше сотрудничество с «Галс-Девелопмент» привело к открытию кампуса CIS в коттеджном поселке «Березки». С точки зрения архитектуры, стиля, инфраструктуры и транспортной доступности он идеально подходит под размещение такого уникального проекта», — рассказал генеральный директор CIS Educational Group Ильдар Нафиков. Он отметил, что площадь объекта позволяет разместить большое количество инновационных лабораторий, площадок для исследовательской деятельности и развивающих дополнительных курсов.

В учебном комплексе есть балетный класс, комнаты для занятий живописью и прикладными искусствами, амфитеатр и актовый зал с мультимедийным и сценическим оснащением.

Международная программа обучения CIS предназначена для детей от трех до 18 лет и включает в себя дошкольное, начальное школьное и среднее школьное образование. Обучение ведется на двух языках — английском и русском. Выпускники школы получают российский государственный диплом и дипломы Cambridge IGCSE и Cambridge International AS & A Level.

«Галс-Девелопмент» — девелопер жилой и коммерческой недвижимости. Общий объем проектов компании составляет 2,2 млн кв. м.