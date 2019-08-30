Эксперты рассказали о важности экспорта российского образования

Вопрос развития экспорта российского образования стал основной темой панельной дискуссии в первый день работы московского международного форума «Город образования», открывшегося 29 августа.

Как сообщается в поступившем «Известиям» пресс-релизе, участники обсуждения пришли к выводу, что с помощью экспорта образования можно не только привлечь таланты и улучшить имидж России во всем мире, но и обеспечить постоянный доход для образовательных организаций и регионов. Эксперты также отмечают, что национальный образовательный интегратор группы компаний «Просвещение» мог бы стать площадкой, которая позволит оптимизировать затраты на организацию этого процесса для вузов и государства.

По словам президента группы компаний Михаила Кожевникова, для развития экспорта образования нужно интегрировать имеющиеся ресурсы ведомств, образовательных организаций и крупных работодателей.

«Мы готовы продемонстрировать измеряемые результаты — например, количество привлеченных студентов, стоимость их привлечения. Можно установить показатели эффективности и по всем бизнес-правилам выстраивать проект. (…) В разных регионах мира — разная культурная основа, поэтому содержание образования в каждом случае нужно представлять по-разному, даже в математике и физике. Цифровые учебно-методические комплексы, над которыми сейчас работает «Просвещение», — это фактически готовые продукты для экспорта», — подчеркнул он.

Советник руководителя Россотрудничества Дмитрий Гужеля также признал важность интеграционной работы. По его мнению, развивать экспорт следует по аналогии с бизнесом: с помощью вложений, финансово-экономических расчетов, анализа аудитории, востребованных образовательных программ и продуктов.

Гужеля отметил, что российское образование за рубежом воспринимается положительно. В подтверждение его слов президент фонда конкурса «Живая классика» Марина Смирнова привела данные опроса, который проводился в 80 странах. Исследование показало, что иностранцы хотели бы получить образование в России, в том числе в сферах IT, инженерии и медицины.

В то же время Смирнова указала на некоторые трудности. В их числе неудовлетворительное состояние студенческих общежитий, а также проблема повышения мотивации иностранцев к изучению русского языка. Кроме того, актуальным остается вопрос котировки российских дипломов за рубежом.

Замдиректора департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минпросвещения России Светлана Феоктистова также обратила внимание на языковой вопрос и сообщила, что ведомство предлагает усовершенствовать систему тестирования по русскому языку как иностранному.

«Работа как по экспорту образования, так и по распространению гуманитарного влияния строится в том числе на преодолении каких-то барьеров. При этом наши задачи не сводятся только к тому, чтобы добиться экономической выгоды», — заявила она, добавив, что сегодня изучается вопрос возможного увеличения квот на бесплатное обучение иностранцев в России.

Научный руководитель Института образования НИУ ВШЭ Исак Фрумин со своей стороны отметил, что российское образование уже сегодня является визитной карточкой России на мировой арене. Это обусловлено тем, что Россия лучшая по уровню начального образования и занимает четвертое место в мире по охвату населения, получающего среднее профессионально-техническое и высшее образование. Кроме того, школьники из РФ занимают первые места на международных олимпиадах.

В декабре прошлого года сообщалось, что Россия вошла в шестерку стран, которые наиболее привлекательны для иностранных студентов. Как отмечает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение проекта «5-100», к 2025 году их число в отечественных вузах и учреждениях среднего профессионального образования на очном отделении должно вырасти до 710 тыс. человек. В 2018 году в России насчитывалось 240 тыс. студентов из-за рубежа.