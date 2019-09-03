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Три новые школы достроят в 2020 году в Краснодарском крае

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Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края
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На Кубани в следующем году введут в эксплуатацию три новые школы, которые строят в рамках национального проекта «Образование». Об этом губернатор края Вениамин Кондратьев сообщил на совещании под председательством Дмитрия Медведева.

«Завершены и сегодня открылись две школы в Динском районе и Краснодаре и один детский сад в краевой столице. На разных стадиях строительства — еще четыре школы со сдачей в 2020–2021 годах. В Краснодаре — на 1100 мест, в Кореновске — на 550 мест, в Армавире — на 1100 мест. Их ввод — 2020 год», — заявил глава региона Вениамин Кондратьев.

В Краснодарском крае в рамках нацпроектов предусмотрено строительство 8 школ и 12 детских садов. Общий бюджет составляет порядка 8,5 млрд рублей, из которых 5 млрд — федеральные средства, сообщает ИА KrasnodarMedia. В частности, запланирован большой проект — Имеретинский лицей в Сочи — комплекс из школы, детсада и бассейна.

Ранее сообщалось, что на Кубани 21 колледж и техникум будет обучать граждан предпенсионного возраста по 35 компетенциям в соответствии с международными стандартами WorldSkills. Программа реализуется в рамках федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография».

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