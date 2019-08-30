Новые автобусы пополнили школьный автопарк Краснодарского края

В Краснодарском крае существенно обновили школьный автопарк. Ключи от 121 нового автобуса вручила директорам школ вице-губернатор региона Анна Минькова, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Вице-губернатор рассказала, что за последние четыре года автопарк удалось обновить на 80%. Сейчас в нем насчитывается 1107 единиц транспорта. На сегодняшний день острая необходимость в новых автобусах снята, однако работу по закупке планируют продолжить, пишут «Кубанские новости».

В пресс-службе уточнили, что транспорт приобрели в рамках краевой госпрограммы «Развитие образования». На эти цели были направлены 220 млн рублей. 121 автобус будет перевозить 60 тыс. учеников.

По словам Миньковой, кроме закупки транспорта в крае реализуется программа по строительству новых школ на селе, в том числе по нацпроекту.