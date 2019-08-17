Жители Кубани предпенсионного возраста могут получить Скиллс-паспорт

В Краснодарском крае 21 колледж и техникум будет обучать граждан предпенсионного возраста по 35 компетенциям в соответствии с международными стандартами WorldSkills. Программа реализуется в рамках федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография».

В этом году на бесплатные занятия могут записаться женщины 1964–1968 г.р. и мужчины 1959–1963 г.р., а также люди, имеющие право на досрочную пенсию, пишут «Кубанские новости». Первыми участниками программы стали 11 граждан, обучающихся по востребованной в регионе компетенции «Виноделие» в Анапском сельскохозяйственном техникуме. После экзаменов они получат документ об образовании и Скиллс-паспорт — сертификат актуальных профессиональных умений.

Несмотря на минимальные показатели безработицы, в России с начала года снижается количество занятых. Во многом это происходит из-за людей предпенсионного возраста, считают экономисты Центробанка. Объясняется этот факт демографическими причинами и экономической ситуацией, повлекшей уменьшение спроса на рабочую силу.