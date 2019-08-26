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Общеобразовательный комплекс для одаренных детей построят в Сочи

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В Сочи в 2020 году построят новый общеобразовательный комплекс для одаренных детей. Об этом сообщает официальный сайт законодательного собрания Краснодарского края.

Строительство комплекса стало возможным за счет продления сроков краевой программы «Развитие образования» до 2024 года. Она получит финансирование в целях выполнения нацпроектов «Демография» и «Образование», пишут «Кубанские новости».

Кроме того, в программу вошли дополнительные мероприятия. На их реализацию направят 1,6 млрд рублей.

Как отмечает спикер заксобрания края Юрий Бурлачко, в 2019 году на территории региона будет построено девять школ. В общей сложности они смогут принять 6225 учеников. Также будут построены 14 детских садов на 2310 мест.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае 21 колледж и техникум будет обучать граждан предпенсионного возраста по 35 компетенциям в соответствии с международными стандартами WorldSkills. Программа реализуется в рамках федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография».

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