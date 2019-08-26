Все старшие классы в Липецке станут профильными

Все 10-е и 11е классы в школах Липецка перейдут на профильное образование в новом учебном году. Школьники смогут самостоятельно выбирать направление обучения.

О переходе на профильное образование сообщили в городской администрации. По данным властей, все школы, где есть 10-е и 11-е классы, будут внедрять направления для обучения. Об этом сообщает LipetskMedia.

По данным департамента образования, в школе № 9 откроется педагогический класс. Школьников будут заранее готовить к профессии учителя. К проведению уроков подключатся сотрудники Липецкого государственного педагогического университета.

В 28 школах Липецка сохранится вторая смена, она будет действовать для 15% учащихся. Власти города планируют ликвидировать вторую смену в дальнейшем.