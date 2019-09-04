Прямой эфир
Сюжет:

Италия планирует увеличить инвестиции в РФ до €10 млрд

0
Фото: TASS/DPA/Esma Cakir
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Италия в ближайшем будущем планирует увеличить инвестиции в Россию до €10 млрд, заявил президент Итало-российской торговой палаты (ИРТП) Винченцо Трани на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) в среду, 4 сентября.

По его словам, в 2018 году инвестиции Италии в РФ составили €5 млрд евро.

«В планах — увеличить их (инвестиции. — Ред.) вдвое и достичь €10 млрд. Пока не знаем, случится ли это в 2020 году или позже, но есть такая цель», — цитирует Трани «РИА Новости».

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4–6 сентября.

3 сентября стало известно, что Россия и Монголия создадут совместный фонд инвестиционного сотрудничества. Соответствующее соглашение заключили главы государств Владимир Путин и Халтмаагийн Баттулга.

Пятый Восточный экономический форум проходит 4–6 сентября во Владивостоке. В программу включено более 70 деловых мероприятий, в том числе панельные сессии, бизнес-завтраки, круглые столы и бизнес-диалоги.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Силуанов допустил принятие закона о защите инвестиций в осеннюю сессию
Россия снова вошла в десятку самых «инвестиционных» стран Европы

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019