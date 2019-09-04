Италия планирует увеличить инвестиции в РФ до €10 млрд

Италия в ближайшем будущем планирует увеличить инвестиции в Россию до €10 млрд, заявил президент Итало-российской торговой палаты (ИРТП) Винченцо Трани на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) в среду, 4 сентября.

По его словам, в 2018 году инвестиции Италии в РФ составили €5 млрд евро.

«В планах — увеличить их (инвестиции. — Ред.) вдвое и достичь €10 млрд. Пока не знаем, случится ли это в 2020 году или позже, но есть такая цель», — цитирует Трани «РИА Новости».

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4–6 сентября.

3 сентября стало известно, что Россия и Монголия создадут совместный фонд инвестиционного сотрудничества. Соответствующее соглашение заключили главы государств Владимир Путин и Халтмаагийн Баттулга.

Пятый Восточный экономический форум проходит 4–6 сентября во Владивостоке. В программу включено более 70 деловых мероприятий, в том числе панельные сессии, бизнес-завтраки, круглые столы и бизнес-диалоги.