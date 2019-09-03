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Россия и Монголия создадут совместный инвестиционный фонд

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Россия и Монголия создадут совместный фонд инвестиционного сотрудничества. Соответствующее соглашение заключили главы государств Владимир Путин и Халтмаагийн Баттулга. Об этом во вторник, 3 сентября, рассказала руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

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У Российского фонда прямых инвестиций в рамках форума запланированы встречи, а у московских властей — презентация экономического потенциала столицы

По его словам, это позволит значительно нарастить объемы инвестиционного сотрудничества между странами.

«Сейчас это буквально десятки миллионов долларов в год, но мы считаем, что оно может составлять сотни миллионов долларов в год», — приводит слова Дмитриева ТАСС.

Президент России Владимир Путин заявил в ходе подписания соглашения о создании фонда, что страны намерены совместно реализовывать новые проекты, в том числе в сфере инфраструктуры, в горнорудной промышленности, энергетике, агропроме.

Монгольский лидер отметил при этом, что стороны «заинтересованы осуществлять совместные крупные проекты», и предложил создать совместную рабочую группу высокого уровня для масштабных исследований торгово-экономического порядка.

Российский фонд прямых инвестиций был основан в июне 2011 года с целью осуществления вложений в акционерный капитал преимущественно на территории России совместно с ведущими иностранными финансовыми и стратегическими инвесторами. Фонд выступает в качестве катализатора прямых инвестиций в российскую экономику.

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