РФПИ совместно с партнерами построил плотину для ГЭС в Карелии

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) совместно с партнерами из Китая и Ближнего Востока, а также компанией «Норд Гидро» объявил о завершении работ по перекрытию русла реки Кемь в Республике Карелия и создании ключевого элемента инфраструктуры будущих Белопорожских ГЭС. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем «Известиям».

«Строительство Белопорожских ГЭС вносит важный вклад в реализацию энергетического потенциала региона и создание генерирующих мощностей, при этом применение современных технологий и оборудования стимулирует «чистую» энергетику и минимизирует риски, связанные с воздействием на окружающую среду», — рассказал генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Отмечается, что к строительству ГЭС были привлечены ведущие ближневосточные суверенные фонды, а также консорциум первоклассных кредитных институтов, в том числе Новый банк развития.

Строительство Белопорожских ГЭС мощностью 49,8 МВт началось в 2016 году. В результате этого появилась возможность создать в Республике Карелия новые высококвалифицированные рабочие места.

Объект планируется ввести в эксплуатацию до конца 2019 года, в связи с этим существенно увеличатся региональные налоговые поступления.

«Проект демонстрирует возможности эффективного привлечения иностранных инвестиций и значительный потенциал сотрудничества международного бизнеса и российских регионов для развития инфраструктуры, а также создает возможности для экспорта российских компетенций и технологий в сфере гидроэнергетики в дальнейшем», — добавил Дмитриев.

Российский фонд прямых инвестиций был основан в июне 2011 года с целью осуществления вложений в акционерный капитал преимущественно на территории России совместно с ведущими иностранными финансовыми и стратегическими инвесторами. Фонд выступает в качестве катализатора прямых инвестиций в российскую экономику.