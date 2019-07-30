Иркутская ГЭС снизила пропускную способность из-за повышения уровня воды

Иркутская ГЭС в очередной раз снизила пропуск воды в связи с повышением уровня воды в реках Иркут и Олха и подтоплением населенных пунктов. Об этом во вторник, 30 июля, сообщили в пресс-службе компании «Евросибэнерго – гидрогенерация».

Отмечается, что в понедельник ГЭС снижала пропуск сначала до 2 тыс. кубометров в секунду, потом до 1,8 тыс.

«30 июля ГЭС Иркутская работает в режиме 1 тыс. 600 кубометров в секунду», — цитирует сообщение ТАСС.

Ранее во вторник сообщалось, что уровень воды в реке Иркут в Иркутске превысил критическую отметку, однако подтоплений жилых домов в городе не зафиксировано.

Паводки в Иркутской области начались после сильных дождей в конце июня. Погибли 25 человек, 750 человек были госпитализированы, семеро числятся пропавшими без вести.

За время паводков в 107 населенных пунктах региона подтопило около 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков.