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Силуанов допустил принятие закона о защите инвестиций в осеннюю сессию

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Закон о защите и поощрении капиталовложения может быть принят во время осенней сессии Госдумы. В этом случае он вступит в силу в 2020 году, сообщил журналистам первый вице-премьер России, министр финансов Антон Силуанов.

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По плану законопроект должен быть внесен в правительство в течение месяца, отметил Силуанов. Он подчеркнул, что закон «первоочередной», и он является одной из важнейших инвестиционно значимых структурных инициатив правительства, поэтому кабинет министров сделает всё возможное для ускорения принятия, передает «РИА Новости».

Согласие экономического блока правительства уже получено, осталось урегулировать разногласия «по ряду других ведомств», подчеркнул глава ведомства.

Разработанный Минфином проект закона регулирует механизм заключения и реализации соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), заключаемых между Россией и инвестором с целью реализации инвестиционного проекта на территории страны и гарантирующих стабильность реализации проекта. Его планировалось рассмотреть в весеннюю сессию, но, по информации источника в аппарате правительства, документ не прошел согласования с некоторыми ведомствами.

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