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Замглавы Минэкономразвития назвал способ привлечь в Россию больше инвесторов

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Фото: ТАСС/Антон Ваганов
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В России можно значительно улучшить преференциальные режимы для инвесторов, заявил в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) замглавы Минэкономразвития Вадим Живулин. По его словам, это позволило бы России стать одной из наиболее привлекательных для бизнеса юрисдикций в мире.

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«Эффективный, результативный и очень востребованный режим ТОР (территорий опережающего развития. — Ред.), как и многие другие преференциальные режимы, сегодня требует настройки и дальнейшей эволюции», — цитирует Живулина ТАСС в среду, 4 августа.

Замглавы ведомства отметил, что сейчас преференции в основном касаются налогов и других материальных выгод для бизнеса. По его мнению, к материальным льготам в рамках спецрежимов следует добавить административные и технологические преференции. Особое внимание нужно уделить качеству госуправления в данной сфере, подчеркнул замминистра.

Живулин добавил, что преференциальные режимы могут стать сегодня полигоном, где можно «предложить условия, на которые мы не можем отважиться при внедрении на территории всей страны». В частности, речь идет о том, чтобы упростить процесс привлечения иностранных специалистов, а также о возможности применять зарубежные нормы и правила, которые «позволят быстро и просто локализовать зарубежное производство» в России.

Ранее в среду в рамках Восточного экономического форума президент России Владимир Путин заявил, что следует уравнять темпы роста экономики Дальнего Востока и социального развития региона, который является территорией опережающего развития.

ВЭФ проходит во Владивостоке с 4 по 6 сентября 2019 года. В его программу включено более 70 деловых мероприятий.

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