«Дальневосточный гектар» получили 77,5 тыс. россиян

С июня 2016 года, когда начала действовать программа «Дальневосточный гектар», земли в ДФО получили 77,5 тыс. россиян.

Общая площадь предоставленных участков превысила 50 тыс. га, что сопоставимо с 70 тыс. футбольных полей, государством Андорра или тремя Лихтенштейнами, рассказали «Известиям» в Агентстве по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.

Новые собственники чаще всего используют участки под строительство жилья (54%) и сельскохозяйственную деятельность (23%). Также земли берут под проекты, направленные на развитие садоводства, туристической и предпринимательской отраслей, в основном под открытие зон отдыха или торговли.

Большинство участков взяли жители дальневосточных регионов. Среди других субъектов заявления на оформление земель поступали в основном из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Свердловской и Иркутской областей, а также из Краснодарского края.

Подробнее — в материале «Известий»:

Видят землю: на Дальнем Востоке раздали три Лихтенштейна