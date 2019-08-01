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Медведев потребовал предоставлять «дальневосточный гектар» без «нервотрепки»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал без промедления выдавать россиянам «дальневосточный гектар». Об этом он заявил на совещании о мерах по развитию Забайкальского края в четверг, 1 августа.

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«Важно, чтобы, конечно, люди получили эту землю побыстрее, без нервотрепки», — сказал глава правительства.

Медведев отметил, что под эту программу отведено 46% всей территории Забайкалья, то есть около 20 млн га, передает «РИА Новости».

Программа «Дальневосточный гектар» предоставляет гражданам России право на бесплатное получение земельного участка площадью до 1 га на Дальнем Востоке. В апреле правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о распространении программы «Дальневосточный гектар» на Бурятию и Забайкальский край. Документ был разработан в связи с включением Бурятии и Забайкальского края в состав Дальневосточного федерального округа (ДФО).

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