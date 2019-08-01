Медведев подписал распоряжение о создании ТОР «Забайкалье»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что подписал документ о создании территории опережающего развития (ТОР) «Забайкалье». Об этом он заявил на совещании о развитии Забайкальского края в четверг, 1 августа.

По словам главы правительства, там планируется реализовать 15 проектов в сфере промышленности, сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых на сумму почти в 200 млрд рублей, передает ТАСС.

«Должны быть созданы более 9 тыс. новых рабочих мест», — отметил Медведев.

Он добавил, что ключевым проектом станет Удоканское месторождение меди, которое является одним из крупнейших в мире.

ТОР — это территория с особым правовым режимом ведения предпринимательской деятельности с масштабными налоговыми и административными государственными преференциями.

Ранее в четверг Медведев поддержал идею субсидирования ипотечной ставки для индивидуального строительства жилья на Дальнем Востоке.