Медведев оценил положение с пожарами в Сибири

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал сложной ситуацию с лесными пожарами в Сибири. Об этом глава кабмина заявил в ходе совещания, проводимого им в Красноярске.

«Положение сложное, горит много лесов, над рядом населенных пунктов наблюдается смог, задымление», — цитирует премьера в среду, 31 июля, ТАСС. По словам Медведева, при тушении есть объективные сложности. Так, существует проблема расстояний, погодные условия и наличие труднодоступных для тушения пожара мест.

«Прогноз, который существует в настоящее время, сложный, неблагоприятный», — отметил глава правительства. Кабмин выделит дополнительные средства на усиление группировки по тушению природных пожаров в Сибири, добавил он.

Ранее в среду стало известно, что Министерство обороны России создало в Красноярске оперативный штаб по тушению лесных пожаров в этом регионе.

В этот же день стало известно, что Минобороны России по поручению президента страны Владимира Путина отправляет на тушение пожаров в Красноярский край 10 самолетов Ил-76 и столько же вертолетов военно-транспортной авиации.

29 июля в МЧС заявили о нехватке сил и средств для тушения возгораний. Так, на очагах работает около 3 тыс. человек при необходимых 15 тыс. По словам министра природных ресурсов Дмитрия Кобылкина, с огнем борются 95% личного состава и вся имеющаяся техника «Авиалесоохраны».

В Красноярском крае, Иркутской области, а также Республике Саха (Якутия) и Бурятии, где в совокупности пылают сотни тысяч гектаров тайги, объявлен режим чрезвычайной ситуации. Зафиксировано более 600 очагов возгораний.