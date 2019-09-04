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Путин призвал ускорить темпы роста экономики Дальнего Востока

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Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин заявил, что следует уравнять темпы роста экономики Дальнего Востока и социального развития региона. Об этом он в среду, 4 сентября, заявил на заседании президиума Госсовета, пишет ТАСС.

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«Динамика, темпы подъема, набранные сегодня в экономике Дальнего Востока, должны стать такими же высокими и в социальном развитии региона. Притормаживать ничего нельзя, нельзя действовать вяло, плыть по течению. Необходимая, казалось бы, экономия на чем-то сегодня, на каких-то мелочах может завтра обернуться потерями не только темпа, но и качества развития региона в целом», — подчеркнул глава государства.

По словам Путина, Дальний Восток должен стать центром притяжение для людей из других регионов России.

Пятый Восточный экономический форум проходит 4–6 сентября во Владивостоке. В программу включено более 70 деловых мероприятий, в том числе панельные сессии, бизнес-завтраки, круглые столы и бизнес-диалоги.

Традиционно центральным событием ВЭФа станет пленарная сессия, в которой примут участие президент России Владимир Путин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад и президент Монголии Халтмаагийн Баттулга.

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