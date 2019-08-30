Территории опережающего развития оказались эффективнее ОЭЗ

Территории опережающего развития (ТОР) оказались эффективнее особых экономических зон (ОЭЗ). За четыре года существования ТОРы привлекли 375,4 млрд рублей инвестиций.

Это на 12 млрд рублей больше, чем ОЭЗы за свою 14-летнюю историю, следует из статистики, предоставленной «Известиям» в Минвостокразвития и Минэкономразвития.

В Минэке признали, что принципиальных отличий между площадками нет, однако эксперты всё равно считают, что лучше оставить все существующие меры поддержки.

В России 26 особых экономических зон четырех типов: технико-внедренческий, промышленно-производственный, портовый и туристско-рекреационный. 707 российских и зарубежных резидентов создали 36,8 тыс. рабочих мест.

В то же время в России в общей сложности 106 ТОРов, в них работают 775 резидентов. ОЭЗ больше нацелена на поддержку технологичных производств, ТОР в моногородах — на выравнивание социально-экономического развития населенных пунктов.

Подробнее — в материале «Известий»:

Могучий ТОР: территории развития оказались эффективнее ОЭЗ