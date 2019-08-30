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Территории опережающего развития оказались эффективнее ОЭЗ

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Фото: TАСС/Александр Рюмин
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Территории опережающего развития (ТОР) оказались эффективнее особых экономических зон (ОЭЗ). За четыре года существования ТОРы привлекли 375,4 млрд рублей инвестиций.

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Это на 12 млрд рублей больше, чем ОЭЗы за свою 14-летнюю историю, следует из статистики, предоставленной «Известиям» в Минвостокразвития и Минэкономразвития.

В Минэке признали, что принципиальных отличий между площадками нет, однако эксперты всё равно считают, что лучше оставить все существующие меры поддержки.

В России 26 особых экономических зон четырех типов: технико-внедренческий, промышленно-производственный, портовый и туристско-рекреационный. 707 российских и зарубежных резидентов создали 36,8 тыс. рабочих мест.

В то же время в России в общей сложности 106 ТОРов, в них работают 775 резидентов. ОЭЗ больше нацелена на поддержку технологичных производств, ТОР в моногородах — на выравнивание социально-экономического развития населенных пунктов.

Подробнее — в материале «Известий»:

Могучий ТОР: территории развития оказались эффективнее ОЭЗ

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