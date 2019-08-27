Неуд по экономике: Путин потребовал обеспечить рост доходов граждан

Динамику роста российской экономики нельзя назвать удовлетворительной. Об этом на совещании по экономическим вопросам заявил президент Владимир Путин. По его словам, обеспокоенность вызывает и слишком медленное увеличение реальных доходов населения. Глава государства потребовал от правительства и ЦБ обеспечить более динамичное и устойчивое развитие экономики. Главный ресурс для ее роста лежит не в монетарных сферах, а в организационных и налоговых вопросах, уверены опрошенные «Известиями» эксперты.

В первом полугодии этого года ВВП увеличился на 0,7%, а промышленный рост составил 2,6%, однако эти темпы для развития российский экономики нельзя назвать удовлетворительными, заявил на совещании Владимир Путин.

— Необходимо сделать так, чтобы экономический рост был более устойчивым и более динамичным, — обратился он к участникам встречи, в том числе первому вице-премьеру Антону Силуанову, министру экономического развития Максиму Орешкину и главе Центробанка Эльвире Набиуллиной.

В качестве положительного фактора российский лидер заметил, что инфляция постепенно приближается к целевому ориентиру и сейчас составляет примерно 4,5% в годовом выражении.

— Но даже на этом фоне и с учетом увеличения зарплат в экономике реальные доходы людей растут медленно. Такое положение дел не может не вызывать беспокойство, — добавил президент.

Позднее на брифинге, посвященном публикации макропрогноза на 2019–2024 годы, министр экономического развития Максим Орешкин сообщил, что ведомство сохранило прогноз по росту ВВП в 2019 году на уровне 1,3%. Также ведомство понизило прогноз по инфляции в России на 2019 год с 4,3% до 3,8%, добавил он.

Ярко-зеленый свет

Главный ресурс для роста российской экономики лежит не в монетарных сферах, а в организационных и налоговых вопросах, считает главный аналитик Центра аналитики и финансовых технологий Антон Быков. По его словам, с одной стороны, правительству и региональным властям необходимо дать «ярко-зеленый свет» любым стартапам, освободив предпринимателей от налоговой нагрузки на первых порах, а с другой — обеспечить эффективную реализацию национальных проектов.

— Важно понять, что без сильного частного сектора экономика не сможет выдавать хорошие темпы только за счет нацпроектов и «вертикали госкапитализма», — отметил эксперт.

Чтобы ситуация улучшалась и менялась в позитивном русле, нужно увеличивать темпы инвестиций в реальную экономику, уверен и директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов.

— Пока не будет расти реальный сектор и развиваться предпринимательство, экономика так и будет болтаться в диапозоне 1–1,5% ВВП, — уточнил он.

Самым быстрым способом стимулирования роста экономики остается увеличение расходов на развитие высокотехнологичных отраслей за счет средств, накопленных в Фонде национального благосостояния и собранных на реализацию нацпроектов, считает доцент РЭУ имени Г.В. Плеханова Никита Моисеев.

— Можно также снизить налоговую нагрузку это тоже будет хороший стимул для быстрого роста экономики, — сказал он «Известиям». — А в долгосрочной перспективе, конечно, экономике нужны будут структурные преобразования.

В ожидании стимула

Несмотря на то что инфляция приближается к целевому ориентиру около 4,5%, а динамика ВВП в первом полугодии 2019 года демонстрирует положительные показатели, это не сказывается на общем росте доходов населения, отметил в беседе с «Известиями» генеральный директор «Иволга Капитал» Андрей Хохрин. Он привел последние данные Счетной палаты, по которым при росте заработной платы на 1,8% и пенсий на 0,8% реальные располагаемые денежные доходы россиян снизились на 1,3%.

— Чтобы улучшить материальное положение граждан, необходимы стимулирующие выплаты для поддержки самых социально незащищенных слоев населения, — пояснил он «Известиям». — В частности, компенсации за возросшие платежи по ЖКУ и меры поддержки многодетным и малообеспеченным гражданам.

Несмотря на то что «майские указы» главы государства были направлены именно на рост реальных доходов россиян, бизнес и госкомпании с тех пор в целом не увеличили спрос на рабочую силу, констатировал эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский.

— Низкая производительность труда, на которую ссылаются многие главы российских предприятий и некоторые экономисты, обосновывая низкие зарплаты, на самом деле ничего общего с долей затрат на оплату труда не имеет, — отметил в разговоре с «Известиями» эксперт. — Возможно, повышение зарплат было бы целесообразнее проводить не в виде фиксированных «дотаций», а в виде их варьируемой, стимулирующей части.

Именно такой подход, уверен он, более интересен с точки зрения искомого оживления производства и инновационной деятельности в России.