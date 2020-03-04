Германия запретила экспорт медицинских средств защиты

В Германии запрещен экспорт медицинских средств защиты из-за распространения коронавируса. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения страны.

«Экспорт всех медицинских средств защиты запрещен за территорию страны. Исключения возможны только в ограниченном числе случаев», — сообщает официальный сайт ведомства.

По состоянию на 4 марта, согласно данным немецкого института Роберта Коха, подтвержденное количество заражения коронавирусом в стране достигло 240 человек.

Ранее в этот же день появилась информация о введении в России до 1 июня запрета на вывоз ряда медицинских изделий. Документ был подписан премьер-министром Михаилом Мишустиным 2 марта.

2 марта министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер отказался пожать руку канцлеру страны Ангеле Меркель из-за ситуации с распространением коронавируса.

Вспышка нового коронавируса, вызывающего тяжелую пневмонию, произошла в конце декабря в китайском городе Ухань. За два с лишним месяца болезнь распространилась практически по всему миру. По данным ВОЗ на 4 марта количество зараженных вирусом людей достигло 93 094, скончались 3198.