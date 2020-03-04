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Сбербанк построил математическую модель распространения коронавируса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Сбербанк с помощью искусственного интеллекта построил математическую модель распространения коронавируса. Об этом 4 марта сообщил старший управляющий директор центра исследования данных Сбербанка Максим Еременко.

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«В зависимости от того, какие меры будут предлагать и Минздрав, и правительство в целом, и региональные власти, сценарии разные. Мы все-таки видим в этом смысле хорошую новость для России в том, что пассажиропоток достаточно ограниченный, и модель, которую мы применяли, в том числе учитывает сезонность, она учитывает пассажиропотоки, она учитывает ряд мер, направленных на предотвращение распространения контагиозных эпидемий, коей является коронавирус», — передает его слова «Интерфакс».

Для построения прогноза использовался инструмент GLEAM. Как рассказал Еременко, в некоторых странах «существенный вклад» в распространение коронавируса внесли религиозные и культурные особенности некоторых групп населения, посещавших Китай. Он призвал не полагаться на развитие ситуации по какому-либо одному конкретному сценарию и отметил, что летальность вируса для возрастной категории до 40 лет «достаточно низкая».

Ранее, 28 февраля, в Банке России заявили, что есть серьезный риск не достигнуть прогнозных показателей роста ВВП страны, если распространение эпидемии коронавируса не прекратится.

Вспышка заболевания COVID-2019, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным на 4 марта, только в КНР от заболевания скончался 2981 человек, заразились более 80 тыс. человек.

Случаи заболевания вне Китая зафиксированы в 58 странах, наиболее остро ситуация обстоит в Италии, Южной Корее и Иране.

По данным Роспотребнадзора от 3 марта, на территории России зафиксировано шесть случаев заражения SARS-CoV-2, вирус обнаружен у четверых россиян и двоих китайцев. Граждане КНР уже вылечились и были выписаны. Трое граждан РФ заразились на круизном корабле Diamond Princess у берегов Японии, еще один — москвич — заболел после поездки в Италию. Все они лечатся и находятся под присмотром врачей.

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