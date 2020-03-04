Число погибших от коронавируса в Италии превысило 100 человек

Более 100 человек скончались от нового коронавируса в Италии. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил в среду, 4 марта, глава департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.

Общее число случаев заражения превысило 3 тыс., отметил он. «Начнем с выздоровевших, за день их стало 116, то есть их общее число выросло до 276. Умерли за сутки 28, число жертв выросло до 107», — цитирует его Ansa.

По состоянию на 27 февраля, число жертв коронавируса SARS-CoV-2 в Италии составляло 17 человек, а количество зараженных с начала распространения инфекции в стране достигало 650.

Эпидемия коронавируса началась в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Вирус SARS-CoV-2 является возбудителем тяжелой пневмонии, получившей название COVID-2019.

По данным Всемирной организации здравоохранения на 4 марта, количество зараженных вирусом людей по всему миру достигло 93 094, скончались 3198. Всего случаи заражения подтверждены в 77 странах мира. Выписаны с выздоровлением 51 193 пациента.